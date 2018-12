Volné zvíře v autě? Hazard s životem jeho i posádky. Komplikuje pomoc při nehodě

Oddaný pes ztížil záchranu řidiče osobního auta, které před několika dny havarovalo mezi Ježkovicemi a Drnovicemi na Vyškovsku. Skončilo ve stromě. „Zraněného jsme nakonec vyprostili. Zásah ale komplikoval pes, který byl uvnitř a dorážel na nás,“ potvrdil mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Podle něj nejde o nijak mimořádný případ. „Poměrně často nemají zvířata uvnitř jedoucího auta omezený pohyb. Například na Blanensku se tak při dopravní nehodě kromě majitele vážně zranil i nezabezpečený pes,“ sdělil mluvčí.

Na podobné nebezpečí upozorňují také odborníci. „Nezabezpečené zvíře mívá při srážkách největší újmy. Neochrání ho totiž bezpečnostní pásy ani airbagy. Zejména malí psíci, které jen někdo chová v klíně, nemusejí náraz vůbec přežít. Navíc mohou někoho zranit,“ upozornil koordinátor BESIPu pro jižní Moravu Pavel Čížek.

Dokonce se vyskytly i případy, kdy menší plemena zkomplikovala jízdu tím, že se dostala k pedálům.

Podle Čížka proto mají lidé využívat pro psy, kočky a další menší zvířata přepravní boxy. Pro větší plemena doporučuje kromě klecí a odděleného prostoru i kšíry a úvazy. „V těchto případech je důležitá ukázněnost a výcvik,“ podotkl.

Povinnost zabezpečení zvířete

Jak doplnila veterinární lékařka Dagmar Řimáková z Veselí nad Moravou na Hodonínsku, je dobré, aby si zvířata na zvolené zabezpečení zvykala dříve, než se vyjede. „Například kočka si může přepravní box vyzkoušet ještě otevřený jako pelíšek. Cesta v něm už pro ni pak nebude tak stresující,“ poradila veterinářka.

Policisté upozorňují na to, že mezi povinnosti řidiče patří i zabezpečení zvířete tak, aby neohrozilo jeho ani další cestující. „Zákon to ale přesněji nestanovuje, narozdíl například od dětských sedaček. Pokud však zjistíme, že zvíře pobíhá uvnitř auta volně, můžeme uložit blokovou pokutu až do dvou tisíc korun,“ sdělila policejní mluvčí Kamila Haraštová.

Problémem bývá i to, co třeba se psem, jehož pán skončil po nehodě v nemocnici. „Pokud je po ruce městská policie, předáme zvíře strážníkům. Rozhodnutí je na veliteli zásahu. Minulý týden se jeden pes dostal i k nám na stanici,“ zmínil mluvčí hasičů Mikoška.

Tam si jej později vyzvedla zraněná řidička. „Moc všem děkuji za hlídání mého Čertíka. Neskutečně si toho vážím,“ napsala na facebook hasičů Pavlína Rychtecká.