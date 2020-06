Následně oznámil otevření hranic také rakouský ministr zahraničí Alexander Schallenberg. Dosud čeští občané mohli navštívit bez povinného předložení negativního testu na koronavirus Slovensko, Rakousko a Maďarsko, ale museli se do 48 hodin vrátit zpět.

Slovenský premiér uvedl, že od týmu vědců má zelenou pro to, aby se úplné otevření hranic týkalo i jakékoli formy dopravy. I podle Babiše by měla být mezinárodní vlaková a autobusová doprava na Slovensko bez omezení. Diskutují o tom podle něj ministři vnitra.

Konec kontrol na hranicích s Rakouskem

Rakousko ode dneška ruší kontroly na všech svých hranicích s výjimkou těch s Itálií. Lidé z Česka, Slovenska i dalších sousedních zemí už nebudou při cestě do Rakouska muset předkládat negativní test na koronavirus a nepočítá se ani s povinnou karanténou.

Německo od 15. června zruší varování před cestami do 29 evropských zemí včetně České republiky. Polsko 13. května prodloužilo uzavření svých hranic do 12. června. Vstup na polské území je zakázán všem cizincům, tedy i občanům Česka, existují však různé výjimky. Polsko patří mezi bezpečné země, do kterých budou moci Češi od 15. června cestovat bez omezení.