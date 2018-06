Volny pohyb pracovníků v rámci EU bude snazší. Novela má zelenou

Vysychající Galilejské jezero, po jehož hladině podle biblické tradice kráčel Ježíš, bude doplněno odsolenou vodou ze Středozemního moře. Na základě plánu, který schválila izraelská vláda, má být do roku 2022 do jezera ročně napumpováno 100 milionů kubických metrů vody, píše britský deník The Guardian.