Vlastníci lesů chtějí omezit sběr klestí. Ať si lidé odnesou, co unesou, navrhli

Sběr klestí v lese by mohl mít nová pravidla. Vlastníci usilují o to, aby si lidé z lesa odnášeli jen to, co sami unesou. Naopak v případě využití nakládací a odvozové techniky by museli lidé získat souhlas od majitele lesa. Omezení sběru už v novele lesnického zákona bylo navrženo, ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) nakonec rozhodl návrh vypustit. Proti změně by však nebyli ani ochránci přírody.

| Foto: Shutterstock