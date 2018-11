Vondráček se sešel s předsedou Národní rady Slovenska. Vyzdvihli vzájemné vztahy

Spolupráci Česka a Slovenska na mezinárodním poli si dnes v projevech na slavnostní schůzi Sněmovny pochvalovali předsedové Sněmovny a Národní rady Slovenska Radek Vondráček a Andrej Danko.

"Narodil jsem se jako Slovák v Československu a jsem na to hrdý," řekl Danko. Mimo jiné vyzdvihl, že v roce 1992 se Češi a Slováci dokázali rozejít nenásilně a se ctí. Dodal, že by byl rád, kdyby se jazyková příbuznost obou národů nepřerušila a i další generace by se dokázaly domluvit bez tlumočníků.

Danko dál řekl, že ve visegrádské skupině je Česko dynamickým prvkem a obě země jsou respektovanými partnery. Popřál Česku prosperitu a stabilitu. "Jsme upřímně rádi, že vás máme," řekl. Také Vondráček ocenil, že obě země se umí podpořit ve vytváření podpory v Evropě a tvořit zájmové koalice.

Ve svém projevu hovořil Danko i o vztazích k Evropské unii, která, jak řekl, není fúzí států. Vyslovil se pro reformu unie, je třeba podle něho otevřeně mluvit o společné obraně a bezpečnosti. "Máme zájem na silné, ale reformované EU," řekl Danko. Unie musí řešit podle něho strategické záležitosti, ne rušení střídání letního a zimního času. "Ať je zvednutým prstem brexit, nedovolme ohrožení schengenu," zdůraznil.

Slavnostní schůzi, která se konala 100 let od prvního zasedání československého Parlamentu, Revolučního národního shromáždění, zahájily hymny obou států. Poslanci dostali Pamětní list a knihy Slavná Sněmovno.

Česká a slovenská idea

Vondráček připomněl, že před 100 lety v jednacím sále současné Sněmovny naplnila česká a slovenská státní idea a touha po svrchované svobodě. Aklamací v něm byl zvolen prvním prezidentem Tomáš Garrigue Masaryk, jenž tou dobou ještě pobýval v zahraničí.

Poslanci nehlasovali, všichni povstali a Masaryka zvolili. Vondráček připomněl i prvního premiéra Karla Kramáře, který pronesl slova o tom, že Habsbursko-Lotrinská dynastie ztratila práva na český trůn a vyhlásil republiku.

Na tiskové konferenci po mimořádném zasedání Sněmovny Vondráček a Danko vyzdvihli schůzku předsedů parlamentů zemí visegrádské čtyřky (V4), která se koná ve čtvrtek v Bratislavě za účasti zástupců Německa a Francie.

"Já jsem při své návštěvě Berlína navrhoval, aby se Visegrád potkal s Německem a ze strany německého předsedy Bundestagu vzešla myšlenka, že by bylo dobré potkat se ve formátu Visegrád plus Francie plus Německo. Já jsem tu možnost zmínil na summitu v Budapešti a přemýšlel jsem o tom v rámci českého předsednictví v příštím roce," řekl Vondráček.

"Hodně si od toho slibujeme, co se týče vnějších vztahů Visegrádu a vysvětlování naší pozice v rámci EU," dodal.

Danko uvedl, že cílem V4 je být hybnou silou v rámci EU. "Snažíme se ukázat, že V4 je dynamickým prvkem, že umí otevírat otázky jako je kvalita potravin, rovný přístup k nadnárodním společnostem," řekl Danko.

Danko odmítl snahu trestat členské státy V4, které porušují demokratické principy. "Tresty pro členské státy v podobě článku sedm by měly mít aktivovány až po vyčerpání všech prostředků. Určitě by to neměl být nástroj," uvedl.