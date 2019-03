Opoziční poslanci kritizují předsedu dolní komory a místopředsedu hnutí ANO Radka Vondráčka kvůli večírku v Poslanecké sněmovně, o kterém dnes informoval server Seznam Zprávy. Vondráček v roce 2017 na předsednickém pultu hrál na kytaru a zpíval. Podle Miroslavy Němcové (ODS) je jedinou možnou reakcí Vondráčkova rezignace. Vyjádření předsedy Sněmovny ČTK shání.

Vondráček serveru Seznam zprávy řekl, že to sálu prospělo a že by rád v budoucnu nějaké hudební vystoupení zopakoval. Nepovažuje to za zneuctění Parlamentu, naopak se po zhlédnutí fotografií k události hrdě přihlásil. Upozornil také, že v té době ještě nebyl předsedou Sněmovny. Na večírku, který se podle Vondráčka konal v říjnu 2017, kdy hnutí ANO zvítězilo v parlamentních volbách, zahrál společně s poslancem Miloslavem Janulíkem (ANO).