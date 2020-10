„Sleduji z karantény dění okolo pana ministra zdravotnictví. Jak se slétají všichni, kteří vycítili Prymulovu a Faltýnkovu krev - v mediálním slova smyslu. V podstatě už si to žije svým virtuálním životem. A objektivní pravda je všem ukradená,“ napsal na svém Facebooku Vondráček. Reagoval na středeční schůzku Romana Prymuly (za ANO) a předsedy ANO Jaroslava Faltýnka v restauraci, která měla být podle vládního nařízení zavřená.

Vondráček v této souvislosti zmínil to, že oba muži se neměli kde jinde setkat, protože v Poslanecké sněmovně platí kvůli koronaviru zákaz návštěv.

„Nikoho nezajímá, že v Poslanecké sněmovně máme absolutní zákaz návštěv a předseda klubu Faltýnek se vlastně nemá kde normálně setkat a uskutečnit pracovní schůzky. A to se často jedná o zásadní témata pro ČR, pro která je potřeba v dolní komoře Parlamentu nutně zajistit hlasující většinu. A právě to je práce a zodpovědnost předsedy klubu vládnoucího hnutí," dodal s tím, že aktéři situaci především nesprávně vyhodnotili, ale z hlediska právního k porušení žádného nařízení nedošlo.

Podle předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska lže. „Pane předsedo, jste lhář! Pláčete tady nad zoufalou situací “absolutního zákazu návštěv” ve sněmovně, přitom dobře víte, že se netýkají těch, kteří mají “permanentku” pro vstup do PS, včetně ministrů a jejich náměstků. Lžete stejně jako profesor Prymula, rezignujte," napsal na svém twitteru Kalousek.

Pane předsedo @vondraczech, jste lhář! Pláčete tady nad zoufalou situací “absolutního zákazu návštěv” ve sněmovně, přitom dobře víte, že se netýkají těch, kteří mají “permanentku” pro vstup do PS, včetně ministrů a jejich náměstků. Lžete stejně jako @profesorPrymula, rezignujte. https://t.co/QA1Fp9gA6B — Miroslav Kalousek (@kalousekm) October 23, 2020

Kalouskovo tvrzení dokládají i stránky Poslanecké sněmovny, kde je napsáno, že „vstup do objektů PS je umožněn pouze poslancům, členům vlády, zaměstnancům Kanceláře Poslanecké sněmovny a dalším osobám disponujícím vstupní kartou nebo parlamentní akreditací. Rovněž bude umožněna účast předem přizvaných externích osob na jednáních výborů či dalších orgánů PS, jejichž přítomnost je pro projednávání nezbytná."

Vondráček pak v reakci na Kalouska zveřejnil další status, kde hovoří o tom, že poslanci samozřejmě do prostorů sněmovny smí, horší je to pak s dalšími účastníky schůzky, mezi nimiž byl například ředitel FN Ostrava Jiří Havrlant.

Vondráček se obou mužů zastal i v České televizi: „Když se to vyhodnotí opravdu střízlivě a s ohledem na objektivní realitu, tak zřejmě k porušení opatření nedošlo. Ale ono je to v tuto chvíli asi jedno, protože se nacházíme v době, v jaké se nacházíme. Pan premiér musí reagovat okamžitě a rychle. Jsou v sázce životy našich spoluobčanů a důvěra veřejnosti je důležitá,“ řekl s tím, že s premiérem Andrejem Babišem není v rozporu.

Právě premiér Andrej Babiš po zveřejnění snímků ze serveru Blesk, kde ministr Prymula a poslanec Faltýnek vycházejí z restaurace, prohlásil, že jde o katastrofu a požádá Prymulu o rezignaci.

Vondráček: Z mediálního hlediska je to katastrofa

„Šlo o pochybení, které se nedalo omluvit. Ministr zdravotnictví musí jít příkladem. Mrzí mě to, protože pan profesor Prymula je odborník a byl tváří boje proti epidemii během první vlny, ale toto jeho chování jsem nemohl tolerovat," řekl Deníku v pátek premiér. Opoziční poslanci uvedli, že Prymulův krok je absolutní ztráta důvěry a premiér neměl na výběr.

S tím souhlasí i Vondráček. „Z hlediska mediálního obrazu je to naprostá katastrofa. Tak, jak je ta schůzka interpretována, tak, jak ji všichni vnímají, tak je to katastrofa," řekl v České televizi. Podle něj ti, co tam byli, tak špatně vyhodnotili okolnosti, za kterých se sešli, a mohlo je to napadnout. To je jedna stránka věci,“ dodal předseda sněmovny.

„Druhá stránka věci je objektivní posouzení. A když někdo říká, že se povede správní řízení, nechť se vede, ale já vám říkám jako právník, že s největší pravděpodobností tam nedošlo k porušení žádného opatření, a tak bude i ta věc vyšetřena,“ dodal Vondráček v ČT.

Prymula navštívil v noci na čtvrtek restauraci Rio's na pražském Vyšehradě. V soukromém salonku se setkal se šéfem poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem. Porušil tím svá vlastní nařízení, když restaurace musejí být kvůli koronavirové pandemii zavřené. Nejprve prohlásil, že pokud si to veřejnost přeje, rezignuje. Později však rezignaci odmítl a uvedl, že „nic neporušil“. Premiér v reakci na to uvedl, že jej odvolá sám. Prezident Miloš Zeman se v Lánech sešel s Babišem a seznámil se s jeho návrhem dvou možných nástupců. Faltýnek sice odstoupil z funkce prvního místopředsedy ANO, předsedou klubu zatím zůstává.