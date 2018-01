Vrátí se branná výchova do škol? Děti znalosti pro krizové situace nemají

/FOTOGALERIE/ Žáci základní školy oděni do pláštěnek s igelitovými sáčky na rukou i nohou, tvář sevřena do plynové masky, míří kamsi do lesa. Tam střílí ze vzduchovky, učí se házet granátem… Pamatujete?

Vzdělávací předmět branná výchova prošel od roku 1918 mnoha změnami a v roce 1989 zcela zanikl. Při vzpomínkách pamětníků dnes vzbuzuje spíše úsměv. Brannou výchovu v současné době podporuje Krajské vojenské velitelství oblast tzv. POKOS (Příprava občanů k obraně státu), pořádá semináře pro učitele základních škol. Na výuce se podílí ve specializovaných blocích také policisté, hasiči a záchranáři. Měla by se branná výchova jako vyučovací předmět vrátit do učebních osnov? Jak se v současné době branné tematice věnují základní školy? Podle průzkumu veřejného mínění SANEP z podzimu loňského roku vyplývá, že bezpečnostní rizika v zemi se zvyšují a děti potřebné znalosti a dovednosti ke zvládání krizových situací nemají. Přes osmdesát procent veřejnosti míní, že by se měla branná výchova stát znovu součástí povinného školního vzdělávání. ČTĚTE TAKÉ: Jezte a mládněte, nabádá zimní gastronomický festival „Záleželo by na ministerstvu, jakým způsobem by brannou výchovu implementovalo do výuky. Rozhodně bych přivítala komplexní proškolení pedagogů a ucelenou učebnici doporučené texty, pracovní materiály k branné výchově. Za velmi důležité bych považovala vhodné pomůcky, aby si žáci mohli vyzkoušet například poskytnutí první pomoci, mám na mysli resuscitační figurínu, obvazový materiál,“ říká ředitelka Základní školy Vratimov Darja Kuchařová. Prvky branné výchovy jsou tak „utopeny“ v občanské výchově či dějepise, kde se žáci dozvídají například o Československých legiích či o zahraničních vojenských misích. Zatímco v některých školách jednou ročně „stihnou“ pouze požární poplach, jinde se snaží o větší průnik znalostí o obraně státu do vyučování. „Prvky branné výchovy zařazujeme do ozdravného pobytu žáků 8. ročníku. Věnujeme se zdravotnické přípravě, orientaci v terénu, střelbě ze vzduchové pušky, hodu granátem, zaměřujeme se na netradiční přípravu k civilní ochraně a přípravu k vzájemné pomoci v krizových situacích vojenského i nevojenského charakteru. Součástí je i beseda s novodobým veteránem. Na naší škole máme pověřeného učitele, který se této problematice věnuje,“ říká ředitelka Základní školy Ivana Sekaniny v Ostravě-Porubě Miroslava Bukovská. ČTĚTE TAKÉ: Ministr Vojtěch: Hrozí kolaps při určování cen čoček nebo berlí V loňském roce porubská škola v rámci projektu Dvě tváře odvahy organizovala volnočasové aktivity na zvyšování fyzické zdatnosti zejména v branných disciplínách, do nichž se zapojili žáci i jejich rodiče. Zorganizovali také soutěž porubských škol ve střelbě ze vzduchové pušky. Návrat předmětu do školních osnov v novém pojetí dlouhodobě prosazoval bývalý ministr obrany Martin Stropnický. Bezúspěšně. Přestože školy mají o armádní vzdělávací program zájem. „Dosavadní zkušenosti s brannou tematikou a kladné názory našich žáků ukazují, že jejich zájem o brannou disciplínu roste a chtějí se v ní zdokonalovat,“ dodala na závěr Miroslava Bukovská. 10 ZOBRAZIT DALŠÍ FOTOGRAFIE

Autor: Hana Porebská