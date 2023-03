Jméno hradního kancléře Vratislava Mynáře řadu let plnilo stránky novin i zpravodajských webů. Jeho počínání se ovšem neneslo v pozitivním světle. Deník přináší souhrn jeho nejznámějších kauz.

Praha 2.3.2023 hradní kancléř Vratislav Mynář Státní návštěva prezidenta Rakouské republiky Alexandera Van der Bellena s chotí Doris Schmidauerovou v České republice. | Foto: Profimedia

Ve středu o půlnoci skončí mandát prezidentovi Miloši Zemanovi. Spolu s ním z Pražského hradu odejde i jeho tým spolupracovníků. Mezi nejkontroverznější se řadí vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář. Na Hradě působí od roku 2013, tedy od začátku „vládnutí“ prezidenta Zemana.

Za tu dobu byl a stále je terčem kritiky. Důvodem není jen chybějící bezpečnostní prověrka nutná pro plnohodnotný výkon kancléře, Mynářovo jméno figuruje i v dalších kauzách. Sám Mynář se už dříve nechal slyšet, že na svoji funkci rezignuje ve čtvrtek 9. března dopoledne, tedy v den inaugurace nového prezidenta České republiky Petra Pavla. Následně se chce věnovat rodině. Deník připravil přehled známějších přešlapů prezidentského kancléře.

Kancléř Mynář v roli lovce

Nejčerstvějším problémem pro dosluhujícího kancléře jsou ulovené kusy trofejní lesní zvěře v Lánské oboře. Podle Nejvyššího kontrolního úřadu je však ulovil neoprávněně, v rozporu s tehdejšími pravidly. Na lovy jej totiž nepozval prezident republiky, ale předchozí ředitel Lesní správy Lány Miloš Balák.

Podle zatím nezveřejněného nálezu Nejvyššího kontrolního úřadu, který ale mají Seznam zprávy k dispozici a redakce serveru na kauzu upozornila, měl kancléř od října 2019 do října 2021 ulovit celkem jedenáct kusů zvěře za 258 tisíc korun. Podle informací zmíněného serveru kancléř organizoval i další lovy, celkově v hodnotě 3,66 milionu korun. Případem se zabývají orgány činné v trestním řízení.

Místo srubu party stan z Hradu

Není žádným tajemstvím, že Mynář nepracuje pouze pro Pražský hrad, ale provozuje i sjezdovku v Osvětimanech na Zlínsku. Až do loňského roku tu měl srub, kde se mohli lyžaři občerstvit a odpočinout si. Dřevěná stavba však shořela. Bez přístřeší milovníci sjezdového lyžování ovšem nezůstali. Kancléř sem nechal dovést a následně postavit party stan z Pražského hradu. Jakmile se novinářky z redakce Seznam zpráv začaly o věc zajímat, nechal Mynář stan demontovat a odvézt zpět na Hrad. Podle svých slov půjčením stanu pomáhal Hradu s hospodařením.

Kancléř jako hlavní podezřelý

Vratislav Mynář se v roce 2015 dostal do hledáčku Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (dnešní Národní centrála proti organizovanému zločinu). Jak vyplývá z tajných dokumentů, které získal zpravodajský server Aktuálně.cz, detektivové v nich upozorňují na to, že kancléř byl pro ně hlavním podezřelým při manipulacích veřejných zakázek v Lesní správě Lány. Ta organizačně spadá pod Kancelář prezidenta republiky.

Policisté pro nedostatek důkazů Mynáře nikdy neobvinili. On sám jakékoliv nezákonné jednání odmítá. Naopak ředitele Lesní správy Lány Miloše Baláka soud z ovlivňování veřejných zakázek odsoudil ke třem rokům vězení. Do výkonu trestu ale nikdy nenastoupil, prezident Miloš Zeman mu udělil milost. Od dosluhující hlavy státu ji dostala i kladenská firma Energie – stavební a báňská, které soud zakázal účast na veřejných zakázkách kvůli ovlivňování tendru v Lánské oboře.

Deset let bez prověrky

Navzdory několika veřejným prohlášením prezidenta Zemana setrval jeho kancléř ve své funkci deset let bez bezpečnostní prověrky. Prezident veřejnost ubezpečoval půl roku po svém nástupu do funkce, že Mynář musí ve své vlastním zájmu požádat o bezpečnostní prověrku na stupeň 'přísně tajné'. „Jinak mu hrozí ztráta místa kancléře. Buď ji dostane a zůstane kancléřem, nebo si budu muset shánět kancléře jiné,“ řekl tehdy Zeman.

Když v roce 2015 vyšlo najevo, že Mynář bezpečnostní prověrku od Národního bezpečnostního úřadu nezískal, prezident jej z funkce neodvolal. Mynář se následně rozhodl po podání neúspěšného rozkladu proti neudělení prověrky obrátit na soud. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček tehdy sdělil, že dokud nerozhodnou soudy, hlava státu kancléře, pokud bude vykonávat svoji práci dobře, neodvolá. Mynář v roce 2019 svoji žalobu stáhl. V červnu 2020 se nechal ve sněmovně slyšet, že o přísnější prověrku už neusiluje z důvodu, že zákon to nenařizuje. Odborníci se však shodují, že bezpečnostní prověrka na stupeň 'přísně tajné' je nutná. Bez ní mimo jiné nemůže kancléř doprovázet prezidenta na jednání NATO.

Čínský dopis údajně na objednávku

Jméno kancléře Vratislava Mynáře se hojně skloňovalo v roce 2020 v souvislosti s dokumentem z čínské ambasády adresovaným tehdejšímu šéfovi Senátu Jaroslavu Kuberovi (20. ledna 2020 zemřel). Čínská strana vyhrožovala odvetnými kroky, pokud by Kubera absolvoval cestu na Tchaj-wan. Dokument si měl údajně na základě zjištění Deníku N vyžádat právě sám kancléř. Ten toto tvrzení odmítl. Záhada čínského dopisu zůstává neobjasněna.

Hradní kancléř Vratislav Mynář při návštěvě izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga, červenec 2022.Zdroj: Profimedia/Právo, Petr Horník

Zabijačka v době lockdownu

V dubnu 2020 platila v České republice kvůli pandemii koronaviru celostátní karanténa. Ovšem v osvětimanské hospodě kancléře Mynáře to neplatilo. Konala se tu zabijačka. Kancléř její pořádání obhajoval tím, že prase přestalo žrát a byla nutná porážka. Měl ji zorganizovat jeho švagr.

Případem se zabývali hygienici poté, co jim věc předala policie. Nikdo ovšem potrestán nebyl. „Případ byl usnesením odložen, a to v důsledku zrušení některých mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví rozsudkem Městského soudu v Praze,“ komentovala tehdy rozhodnutí Vendula Ševčíková z Krajské hygienické stanice Zlínského kraje.

Skartace dokumentů

Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář byl tím, kdo osobně nařídil mimořádnou skartaci tajných dokumentů v listopadu a prosinci roku 2021. Při ní byl mimo jiné zničen i utajovaný dokument Bezpečnostní informační služby ke kauze Vrbětice.

O ten se zajímala policie. Chtěla prověřit, zda do zprávy, kde stálo podezření policie, že za výbuchem skladů s municí ve Vrběticích stojí rozvědčíci ruské tajné služby GRU Alexandr Miškin a Anatolij Čepiga, nenahlížel někdo nepovolaný, konkrétně lidé bez příslušné bezpečnostní prověrky. Mluvilo se právě o kancléři Mynářovi či poradci prezidenta Martinu Nejedlém. Dokument měl být přitom podle pravidel skartován až v roce 2023. Pochybení Hrad odmítl, ke skartaci dokumentů prý došlo omylem.

Zdroj: Youtube

Trestně stíhaný kancléř

Mynář je v současné době trestně stíhán. Policie jej obvinila v únoru 2021 z možného dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Kauza se týká penzionu v Osvětimanech a 13 milionů poskytnutých z dotací ministerstva školství. Podle detektivů neměla být jeho firmě Clever Management vyplacena dotační podpora, a to nejen kvůli tomu, že místo ubytovacího objektu pro sportovce tu vznikl nakonec penzion. Spolek Chřibák, který dotaci získal, jednal údajně v rozporu s dotačními pravidly, když firmě kancléře, který byl mimochodem hospodářem zmíněného spolku, objekt následně pronajal. Dotační pravidla to po dobu deseti let zakazují.

Policisté dále viní Mynáře z toho, že při žádosti o druhou dotaci ve výši téměř šest milionů korun zamlčel, že objekt už jednou dotační podporu dostal. Dosluhující vedoucí Kanceláře prezidenta republiky obvinění odmítá a v minulosti označil věc za politickou kauzu.