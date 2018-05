Vraťte dobrovolně dotaci na Čapí hnízdo, vyzval úřad Babišovu firmu Imoba

Regionální rada regionu soudružnosti Střední Čechy vyzvala původního příjemce dotace na projekt Čapí hnízdo k dobrovolnému vrácení sporné dotace. Peníze by měla vrátit společnost Imoba, která spadá do koncernu SynBiol ze svěřenského fondu premiéra v demisi Andreje Babiše. Ta je totiž nyní majitelem Čapího hnízda. Informovala o tom Česká televize.

Společnost Imoba by podle úřadu měla spornou padesátimilionovou dotaci vrátit do měsíce. Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy jí poslala příslušnou písemnou výzvu minulý týden. Mluvčí koncernu Agrofert Karel Hanzelka potvrdil, že výzva dorazila, odmítl ji však komentovat s tím, že ji nejprve musí projednat představenstvo. Agrofert přitom vytrvale tvrdí, že evropské peníze byly čerpány legálně.

Kvůli kauze bylo spolu s Babišem obviněno dalších šest lidí, včetně jeho dětí, manželky a švagra. Původně přitom bylo obviněných jedenáct, trestní stíhání čtyř lidí včetně místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka ale státní zástupce před několika dny zastavil. babišovi v případě prokázání viny hrozí až desetiletý nepodmíněný trest.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN Agro Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak v létě 2008 získala evropskou dotaci 50 milionů korun v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.