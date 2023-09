Je to jeden z nejtěžších rozhovorů, který jsem kdy vedla. Můj dnešní host má za sebou velmi bolestivý příběh, který je za hranicí lidské důstojnosti. Bylo těžké se ptát, ale ještě těžší odpovídat.

Vražda dětské duše | Foto: Deník/Bohumila Čiháková

Zuzanu od pěti let zneužíval její nevlastní otec. Když vzdorovala, přišel krutý trest. V devíti letech ji otčím znásilnil. Byla svědkem znásilnění a vraždy teprve dvouletého dítěte. Sebepoškozovala se a několikrát chtěla spáchat sebevraždu. Jaké taktiky a výhružky ji umlčely, co by dnes udělala jinak a kde bere sílu žít dál? Nejen na tyto otázky mi odpovídala pedagožka z MŠ a přeživší Zuzana S., která o svém životě napsala knihu Hra na pavoučka a letos vyšlo pokračování s názvem Pavučina minulosti, ve které popisuje, jak bojovala a hledala uzdravení duše v terapeutické komunitě.

„Vzniklo to nevinně. Pamatuji si, že to začalo, když jsme se lechtali, mazlili se. Otec říkal, že je to hra na pavoučka. Z mazlení a hry to pak přešlo k orálnímu sexu. Když mě uspokojoval, vlastně se mi to i líbilo, protože to lechtalo, ale nechápala jsem to, bylo to pro mě v tom věku rozporuplné. Pak chtěl totéž ode mě, říkal mi, abych si představovala, že lížu lízátko. Myslela jsem, že se pozvracím a udusím,“ začala vyprávět svůj brutální příběh Zuzana S.

Není to její skutečné jméno. To pravé si změnila, protože ji otčím pronásledoval i v dospělosti. Chtěla tím ochránit sebe, ale i svoje tři děti.

Se Zuzanou se osud nemazlil. Kromě otčíma ji v životě ublížila i vlastní matka. Vdala se a v manželství ji čekalo další kruté zjištění.

