Bývalý prezident Václav Klaus si myslí, že současná kauza Vrbětice slouží vládě i "s ní spjaté pseudoopozici" jen ke strašení lidí, když už nezabírá strach z nemoci covid-19. Klaus to uvedl v prohlášení, které dnes na webu zveřejnil Institut Václava Klause.

Exprezident Václav Klaus. | Foto: Deník / Martin Divíšek

"Nevěřil jsem, že se ještě někdy vrátím do padesátých let, byť s opačným znaménkem. Nevěřil jsem, že budu ještě někdy bezmocně bouchat do stolu při poslouchání režimového rozhlasu a výroků našich vrcholných politických představitelů," uvedl bývalý prezident. Soudí, že pokud by byl Donald Trump i nyní americkým prezidentem, "opožděná kauza Vrbětice by nenastala".