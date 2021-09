Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) bude příští týden v úterý vypovídat na policii kvůli okolnostem své neuskutečněné cesty do Moskvy, kterou překazilo odhalení v kauze výbuchů ve Vrběticích. Uvedl to v pořadu Partie Terezie Tománkové.

Zbytky zrezlé munice po výbuchu ve Vrběticích, 3. května 2021. Ve Vrběticích v roce 2014 explodoval muniční sklad. Po sedmi letech vyšlo najevo podezření na zapojení ruské tajné služby (GRU a SVR) do výbuchu. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

"V úterý budu vypovídat na policii. Pravdivě popíšu, jak to probíhalo. Je evidentní, že tam k žádnému trestnému činu nedošlo," prohlásil Hamáček. Případem se od května zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), podle jejího ředitele Jiřího Mazánka by mělo být vyšetřování uzavřeno do půl roku.