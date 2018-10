Soud potvrdil tresty za zapálení kostela v Gutech. Včetně toho nejvyššího

Devět let, osm let a 3,5 roku žaláře. Takové tresty potvrdil v úterý Vrchní soud v Olomouci třem mladíkům obžalovaným z účasti na loňském vypálení historické dřevěného kostela v Třinci-Gutech.

Stejné tresty zazněly i letos v červnu u Krajského soudu v Ostravě.

Předsedkyně senátu Lenka Čechová již tehdy ve zdůvodnění uvedla, že ani jeden z aktérů během procesu neprojevil lítost.

„Soud udivila absence jakékoliv lítosti obžalovaných. Po celou dobu hlavního líčení jsme neslyšeli, že svého činu litují, neomluvili se faráři, který v kostele řadu let sloužil mše. V rámci závěrečných řečí byli téměř stavěni do rolí obětí. A s tím soud nesouhlasí,” řekla tehdy soudkyně.

Dřevěný kostel v Gutech a následky požáru v přiložené fotogalerii:

PLÁN

Iniciátorem byl mladík (19 let) postižený nevyléčitelným degenerativním onemocněním, který nyní chodí o holi. Samotné zapálení provedl tehdy mladistvý kamarád pomocí PET lahví s benzinem. Strůjce plánu by toho vzhledem ke svému handicapu nebyl schopen. Třetím odsouzeným je vrstevník (19 let), který dvojici přivezl na místo činu. Že chtějí kostel zapálit, prý v první fázi netušil. Později vše nahlásil policii.

Ke žhářskému útoku došlo vloni počátkem srpna. Nejmladšímu z trojice tehdy do plnoletosti scházely desítky hodin. I díky tomu se na něj vztahovala trestní sazba od jednoho roku do pěti let. U zbylých dvou to bylo osm až patnáct let.

VĚZENÍ

Nejpřísnější devítiletý trest dostal iniciátor žhářského plánu. Jeho známý, který je přivezl ke kostelu, odešel s osmiletým trestem. Podle soudu se minimálně cestou dozvěděl, co se chystá. Jeho obhajobu, podle které vše považoval za žert, a nevěřil tomu, že by kamarádi kostel vypálili, senát odmítl.

Mladík, který svatostánek zapálil, by měl ve vězení strávit tři a půl roku. Právě on uložil ke stěně kostela tři PET lahve naplněné benzinem. Čtvrtou lahví okolí polil. Vše si také natočil na mobil. Poté odjeli. Dokonce se bavili o tom, že by bylo dobré podpálit i další kostel. Řeč přišla i na to, že stejným způsobem jsou vypalovány kostely v Norsku, a to pod hudebním vlivem takzvaného extrémistického severského metalu.

PROČ?

Motiv činu není znám. „Nikdo nám vlastně neřekl, proč to udělali,” uvedla předsedkyně senátu. Není vyloučeno, že se chtěl hlavní organizátor tímto způsobem pomstít Bohu za své postižení. V úvahu přichází i zviditelnění se. Svou roli mohl sehrát i vliv výše zmíněného extrémistického metalu.