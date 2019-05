Všechny konvoje amerických vojáků již opustily Česko

Všechny konvoje amerických vojáků, kteří jedou na cvičení do Rumunska a Maďarska, již opustily Česko. Poslední z nich přejel hranici se Slovenskem kolem 5:30. Uvedla to armáda na svém twitteru. Části konvoje ve čtvrtek způsobily velké komplikace na dálnici D1, cesta z Prahy do Brna se řidičům mohla protáhnout až o několik hodin.

Problémy na nejfrekventovanější české dálnici řešil s náčelníkem generálního štábu a s ministry dopravy a obrany i premiér Andrej Babiš (ANO). Situaci označil na serveru Blesk.cz za kritickou. Americký konvoj a omezení zastavily provoz na D1. Babiš: Jde o krizovou situaci Přečíst článek › Pět konvojů nakonec muselo být přes den z dálnice staženo. Znovu se rozjely až večer, když se doprava na silnicích uklidnila. Jedna ze skupin čekala ve Staré Boleslavi, dvě v Bernarticích na Benešovsku a dvě v Podivíně na Břeclavsku. Zbylých devět skupin opustilo české území už ve čtvrtek odpoledne. Přejezd amerických jednotek ?? přes ČR ??:

✅ Poslední skupina konvoje opustila Českou republiku — Armáda ČR (@ArmadaTweetuje) 31. května 2019 Více než 350 kusů techniky První američtí vojáci s technikou překročili české hranice v úterý večer v Rozvadově, odkud postupně zamířili do Staré Boleslavi. Po odpočinku v tamních kasárnách vyjeli v noci na čtvrtek přes Prahu a Brno na hraniční přechod v Břeclavi. Poslední část konvoje měla podle původního plánu opustit Českou republiku ve čtvrtek odpoledne. Konvoj čítal víc než 350 kusů techniky a přes 800 lidí. Vojáci cestují v menších skupinách přibližně s hodinovým rozestupem. Předvoj tvořený asi 40 kusy vojenské techniky a více než 70 lidmi projel Českou republikou už o víkendu. Větší konvoje americké armády projíždějí v posledních letech Českou republikou každoročně. OBRAZEM: Přes 300 vozů. Konvoj amerických vojáků projel středními Čechami Přečíst článek ›

Autor: ČTK