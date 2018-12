Vstávání před hodinou? Asi to zavedu i u nás, líbí se americkému učiteli

Chomutovská průmyslovka získala díky Fulbrightově komisi pedagogického asistenta z Michiganu.

Chtěl si vyzkoušet život v jiné zemi, poznat novou kulturu a zjistit, jak to tam mají se vzděláváním. Tak se stalo, že se Chad Bousley, rodák z amerického Dexteru ve státě Michigan, přihlásil do programu Fulbrightovy komise. Ta mladého pedagoga vyslala do Chomutova, aby po celý školní rok „piloval“ konverzaci se studenty průmyslovky.

Chad Bousley27 let. Vystudoval Michigan State University, kde dosáhl v oboru výuka angličtiny pro cizince magisterského titulu.

Následně na stejné škole čtyři roky učil. Plynně hovoří německy.

Své nové působiště si Američan vybrat nemohl. Určila ho právě Fulbrightova komise, která byla založena na základě mezivládní dohody mezi Českem a Spojenými státy na podporu vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn. „Ale jsem velmi rád, že jsem v Chomutově,“ ujistil Bousley. „Když jsem přijel, cítil jsem radost a vzrušení, protože v mém městě nejsou žádné hory. Moc se mi líbí, že je můžu vidět ze svého bytu, protože pobývám v devátém patře,“ dodal. Jedná se o Dehtochemu.

Na střední průmyslové škole cvičí konverzaci v angličtině se třeťáky a budoucími maturanty. „Práce s nimi je pro mě radost. Ze začátku byli trochu rezervovaní, styděli se, ale po několika hodinách se rozmluvili. Myslím, že většina z nich mluví na velmi dobré úrovni,“ těší ho.

Hned při prvních lekcích ho překvapilo, že čeští studenti na začátku vyučování vstávají. „To u nás nedělají. Ze začátku to pro mě bylo něco nového a cizího, ale zvykl jsem, líbí se mi váš systém,“ ocenil Bousley. „Možná to naučím své studenty v Americe. Vnímám to tak, že studenti mají k učiteli respekt a hlavně se vědí, že hodina začíná. Je to dobrý začátek,“ vnímá klady.

Konverzaci v angličtině se studenty rozvíjí i odpoledne. V technickém klubu s nimi v učebně výpočetní techniky probírá například programování, hackery a další témata, která vyžadují speciální slovní zásobu. V konverzačně-muzikálním klubu si zase pouštějí skladby a pak si rozebírají, o čem jsou.

Zpestření a nové informace

Pro studenty znamená přítomnost mladého Američana oživení vyučovacích hodin. „Přináší nám hodně informací o Spojených státech,“ vyzdvihl Marek Siřiště ze 4. A. „Je příjemné zpestření, že jde o mladého učitele. Má k nám blíž,“ líbí se Janu Smetákovi ze stejné třídy.

Zatímco se průmyslováci snaží pochytit co nejvíc z angličtiny, tak jejich učitel si dal za cíl zvládnout češtinu alespoň na základní úrovni. Rád by si totiž s místními povídal i v jejich mateřštině. „Zatím umím pár slov a frází. Například dám si pivo, dám si řízek a velmi důležitou frázi mám rád Chomutov,“ dodal se smíchem.

Volný čas si Bousley krátí na zápasech hokejových Pirátů, kde už má pár známých, rád také občas zajde do hospody. Chad Bousley v Chomutově pobude do konce června a poté se rozhodne, jestli zamíří přes oceán domů, nebo svůj pobyt v Evropě prodlouží.