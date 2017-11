Vteřiny dne. Rychlý přehled pro ty, kteří nemají čas číst

Poslanci KDU-ČSL, TOP 09 a STAN budou ve Sněmovně spolupracovat na úrovní odborníků jednotlivých klubů. Možné společné nominace kandidátů do vedení dolní komory nebo do výborů musí lidovci ještě projednat. Po dnešním jednání zástupců těchto seskupení to oznámili místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek a šéf frakce Starostů Jan Farský.