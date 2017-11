Vteřiny dne. Rychlý přehled pro ty, kteří nemají čas číst

OSN, OBSE a další mezinárodní organizace vyzvaly dnes státy, aby zesílily své snahy o začlenění romských dětí do běžných škol. Podle lidskoprávních institucí se segregace Romů ve vzdělávání zhoršuje. Informovalo o tom české zastoupení Organizace spojených národů (OSN). Přesně před deseti lety Evropský soud pro lidská práva odsoudil Česko za to, že přeřazením 18 romských dětí do zvláštních škol porušila jejich právo na vzdělání a diskriminovala je.