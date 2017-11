Vteřiny víkendu. Rychlý přehled pro ty, kteří nemají čas číst

To sobotní dopoledne 18. listopadu 1989 jsem ještě netušil, co se na Národní v pátek večer stalo. Během víkendu se to ale rozjelo. A před silvestrem už jsme měli nového prezidenta, který nám na Nový rok řekl, že naše republika nevzkvétá. Od té doby jsme naštěstí ušli velký kus cesty.