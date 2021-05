Čtvrteční mimořádná schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR projednávala návrh změny Občanského zákoníku tak, aby umožňoval sňatky stejnopohlavních párů.

Diskusi k návrhu provázela řada nesouhlasných vystoupení poslanců, mezi nimiž asi největší pozornost vzbudily výroky Tomia Okamury.

„Kdyby mě jako malého kluka, který se nemůže bránit a nikdo se neptá na jeho názor, adoptoval stejnopohlavní pár, tak radši skočím z okna. Raději bych byl na tom pokoji pro patnáct dětí (v dětském domově, pozn. red.), protože jsem vždycky chtěl mít maminku a tatínka," uvedl ve sněmovně Okamura.

Zdroj: Youtube

Podle svých slov se dovolával své vlastní zkušenosti z dětství stráveného zčásti právě v dětském domově - Okamura je syn moravské matky a japonského otce a do svých šesti let vyrůstal v Tokiu, pak se však jeho rodiče rozvedli a matka se syny se vrátila do Čech, kde se v šesti letech dostal do dětského domova v Mašťově u Podbořan.

Dříve říkal něco jiného

Okamurovy výroky okamžitě vyvolaly veřejnou kritiku, mimo jiné proto, že podle dochovaných rozhovorů ještě před osmi lety mluvil úplně jinak. Dne 7. října 2013 totiž na otázku, zda by homosexuálním partnerům povolil adoptovat děti, sice odpověděl, že jen v hodně krajním případě, ale své dětství v dětském domově a případnou možnost své adopce stejnopohlavním párem tehdy vnímal úplně jinou optikou:

"Tím neříkám, že nevidím i jiné věci – tedy, že děti z dětských domovů jsou také silně poškozené a jejich identita pokřivená a jejich schopnost žít normálně je snížená životem v ústavu. A uznávám, že mít dva milující táty, je pro dítě lepší než být ‚sám‘ v padesátihlavé smečce, bez člověka, který vás přitulí a pohladí. To je pak strašné. Vím, o čem mluvím, sám jsem v dětském domově v Mašťově u Podbořan v dětství vyrůstal," prohlásil tehdy v rozhovoru s magazínem Na kluky Okamura.

Nyní ovšem zdůrazňoval, že ti, kteří mluví o dětech v dětských domovech, o tom na rozdíl od něj nic nevědí, protože tam nestrávili část dětství jako on.

"Je jedna z nejodpornějších a nejhnusnějších lží, že dětem z dětského domova bude lépe, když budou mít stejnopohlavní rodiče, než v dětském domově, jak paušálně říkají aktivisté. Není to pravda," prohlásil ve čtvrtek ve sněmovně Okamura, aniž by se ohlížel na to, že ještě před osmi lety totéž co aktivisté tvrdil on sám.

Kritika i vtipy

Okamurovy výroky vyvolaly na sociálních sítích kritickou i satirickou odezvu. Uživatelé internetu si totiž všimli jeho starších výroků.

Současně začali na téma radikálních politikových slov vtipkovat, přičemž se pozornosti dostalo zejména jeho radikálnímu výkřiku o skákání z okna, ale také často zmiňované obavě, že manželství homosexuálů "zničí tradiční rodinu".

Návrh nakonec do dalšího čtení prošel, ovšem spolu s protinávrhem, aby ochrana manželství jako svazku muže a ženy byla naopak ústavně zakotvena. Obě novely nyní budou posuzovat výbory sněmovny, a to v prodlouženém projednávání: ve lhůtě 80 dnů místo standardních 60. Není tak jisté, že se o nich rozhodne do říjnových voleb.

Zamítnout návrh o manželství homosexuálů žádali poslanci ODS, SPD a Trikolóry. Návrh získal podporu 41 z 93 přítomných poslanců. Předlohu tak bude projednávat ústavně-právní a sociální výbor.

Zvýšit ochranu manželství jako svazku muže a ženy doplněním ústavní listiny práv a svobod odmítali Piráti. Jejich snaha získala hlasy 30 z 95 přítomných poslanců. Novela putuje do ústavně-právního výboru a do ústavní komise.