Andrej Babiš v roli nemilosrdného kmotra toužícího vyřídit účty se zrádcem ve vlastních řadách. Andrej Babiš provádějící slavnostní fobalový výkop s Prchalovou hlavou. Andrej Babiš jako říšský vůdce, jenž se právě dozvídá volební výsledek. Tak a podobně vypadaly vtipy, s nimiž přispěchali zejména na Twitteru internetoví vtipálci, toužící okořenit dosavadnímu českému premiérovi jeho těsnou volební prohru.

Dávku humoru vyvolalo také Babišovo lavírování ohledně toho, zda jako představitel poraženého hnutí zasedne nebo nezasedne v dolní sněmovně Parlamentu ČR jako opoziční poslanec. Začátkem minulého týdne totiž v rozhovoru s celoplošným rádiem Frekvence 1 prohlásil, že pokud by ANO skončilo v opozici, ve sněmovně by "neseděl". V neděli však vzal tato svá slova zpět a oznámil, že to prý "zkrátka nevzdá".

"Mám pro vás špatnou zprávu, zůstanu v té sněmovně. Pokud skončíme v opozici, tak tam budu a budeme sledovat všechny sliby pana Fialy, těch 100 miliard úspor a všechny ty kecy," uvedl v neděli poté, co jeho plánovanou schůzku s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech následoval nepředpokládaný náhlý převoz Miloše Zemana sanitkou do Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

Ze sanitky byl český prezident vynesen v bezvládném stavu a v nemocnici zůstal hospitalizován, přičemž ani jeho mluvčí, ani zástupci nemocnice nesdělili o jeho zdravotním stavu nic bližšího.

Konzistentní politik?

Premiér se ke schůzce blíže nevyjádřil, ale uvedl, že jako předseda vítězné strany (koalici Spolu, která Hnutí Ano ve volbách porazila, tvoří celkem tři strany, konkrétně ODS, Top 09 a KDU-ČSL, přičemž jejich celkový volební zisk sice převážil počet hlasů ve prospěch Hnutí Ano, ale žádná z těchto stran jej nepřekonala samostatně, pozn. red.) bude s ostatními stranami jednat.

"Samozřejmě oslovíme Spolu, respektive ODS, k jednání a uvidíme, jestli budou chtít jednat. I když to vypadá, že jsme prohráli, tak čas určitě běží v náš prospěch," uvedl Babiš.

Jeho snaha zůstat ve sněmovně navzdory předchozím slovům ovšem vyvolala vlnu sarkastických poznámek.

Andrej Babiš slibuje, že zůstane jako poslanec ve Sněmovně. Podvýbor pro mládež a volnočasové aktivity už čeká. — Dojnice (@dojnice) October 10, 2021

2011: „Já do politiky jít nechci."



2018: „Nikdy neodstoupím, nikdy! Nech si to všichni zapamatují."



7 dní zpět: „Pokud skončím v opozici, z politiky odejdu."



Včera: „Z politiky neodejdu, ani když budu v opozici."



Andrej Babiš je ve svých názorech konzistentní, to nemohu říct. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) October 11, 2021

Jen hlupák nemění své názory! ?

Andrej Babiš zůstává v Poslanecké sněmovně i v opozici. Najednou si uvědomil, že se imunita hodí. ?https://t.co/3iMTqXi382 — Tom Philipp (@MUDr_TomPhilipp) October 10, 2021

Andrej Babiš také oznámil, že jeho vláda dál pracuje s plným mandátem a že on osobně jedná se Škodou Auto o situaci v automobilovém průmyslu, kde nastal útlum výroby v důsledku mezinárodního výpadku výroby čipů kvůli koronavirové nákaze, a že připravuje podporu. I to vedlo k některým uštěpačným poznámkám, protože Babišova vláda v současnosti nezastupuje většinu občanů, kteří byli u voleb. Jako taková by se měla věnovat jen udržovací činnosti a zdržet se případných strategických rozhodnutí, jež už příslušejí vládě, co získá důvěru nově složeného parlamentu vzešlého z voleb.

…jen se už nepouštěj do žádných vetších akcí. pic.twitter.com/9oLFxU1QGn — Valenta Miroslav (@Willien74564217) October 11, 2021

Ministryně financí a Instagram

Řadu vtipů vyvolaly dále zaskočené tváře Babišova okolí na sobotní improvizované tiskové konferenci po oznámení volebních výsledků, zejména pak výraz ministryně financí Aleny Schillerové. Vtipálci se jej okamžitě dali do souvislosti s tím, jak moc tato politička pracovala před volbami se svými fotografiemi na Instagramu.

Alena Schillerová na tiskovce vypadá, že se v duchu loučí se svým instáčem. — Lenka Benešová ?&?&?&?&? (@beneslenka) October 9, 2021

Alena Schillerová se po prohraných volbách promění v Jiřího Paroubka, věděli jste to? pic.twitter.com/hv9i7jMdOv — Kubayz©⭐️⭐️ (@Kubayz6) October 10, 2021

Už se dnes na socsítě fotila Alenka? — Dags (@dag____) October 9, 2021