Chaotické přijímání vládních opatření a s ním spojené další a další ukázky toho, že sami členové vlády svých nařízení nedbají, vyvolávají u internetové veřejnosti stále více sarkastických poznámek. Ministr zdravotnictví Roman Prymula se stal již dříve jejich vděčným objektem a nynější návštěva restaurace mu ještě dodala. Porci vtipů sklidil i za své vysvětlování, že "nevěděl, že jde o restauraci, protože šel do kapituly".

Kapitula? Vážně?

Na toto téma okamžitě zaveršovali publicista Alexandr Mitrofanov ("Jednou jedna Prymula šla přes lokál v kapitula potkala tam Jardu Faltýnka národ teď z toho blinká") a poslanec Miroslav Kalousek. Zvlášť Kalouskova báseň vzbudila velký ohlas v sociálních sítích a začala se i virálně šířit.

Dva soudruzi z honorace

vyšli spolu z restaurace.

Teď se tvrdí, že dvě nuly

vyšly spolu z kapituly. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) October 23, 2020

Mezi hojnými vtipy nechybělo ani připomenutí předchozího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a jedovaté odkazy na to, že pořízení kompromitujících fotografií byla jeho "pomsta za to, že Prymula zakázal zpívat" (Vojtěch byl bývalým účastníkem soutěže Česko hledá superstar z roku 2005).

Pravděpodobný pád již druhého ministra zdravotnictví během pár týdnů vedl také ke smršti vtipů na téma, že ještě tři ministři zdravotnictví, a budou tu zase vánoce.

Nejde jen o Prymulu

Své si odnesl také premiér Andrej Babiš, zejména za to, že lidé nezapomněli jeho přístup k nákaze během letních měsíců před volbami, kdy chtěl namísto nového typu koronaviru řešit zahrádkářský zákon a kdy posílal na své sociální sítě rozesmáté fotografie z dovolené u moře.

Připomněla se také ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová svou poznámkou pronesenou po rozhovoru s Českou televizí na ještě zapnuté kamery, v níž zhodnotila premiérovy schopnosti velmi nelichotivým způsobem. Fakt, že i přes tento názor ve vládě nadále zůstává, vedl pochopitelně k mnoha ironickým poznámkám i na její adresu.

Dobrou noc a sbohem Jano Maláčová.



Via Ted Draper. pic.twitter.com/ChjwvQBkLe — HolkazPrahy (@HPrahy) October 19, 2020

A konečně se začalo hojně vtipkovat i na vyhlášený zákaz vycházení v noci, jehož logiku (poté, co byly již dříve zavřeny všechny restaurace a kulturní i noční podniky) se české veřejnosti podle dosavadních ohlasů nedaří rozklíčovat.

Po diskuzi s prezidentem Milošem Zemanem byl náš velvyslanec Stokurev ujištěn, že zákaz nočního vycházení se nevztahuje na 43. výsadkovou brigádu armády Ruské federace, která se chystá obsadit klíčové objekty v České republice. — Velvyslanectví Ruska v ČR (@RussianEmbCZnot) October 26, 2020

Pozornost vzbudily rovněž povolené "výjimky" jako třeba možnost vyvenčit psa do vzdálenosti 500 metrů od místa bydliště. Pejskaři se ozvali, že do takové vzdálenosti často vůbec nenajdou žádnou zelenou plochu, a ti ostatní si začali dělat legraci, co vše se od nynějška bude považovat za psa.