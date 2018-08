Výběr hlavní bojovnice se závislostí na drogách budí vášně

Konec protidrogové politiky v Česku. Mezi narkomany se opět začne hromadně šířit žloutenka nebo HIV, varuje část odborníků. Způsobí to podle nich změna na postu národního protidrogového koordinátora, který nově obsadí Jarmila Vedralová. Kritici o ní tvrdí, že je nekompetentní. Vedení ministerstva zdravotnictví, kde doposud pracovala, i premiér Andrej Babiš se ale Vedralové zastávají. Rozruch podle nich dělají hlavně „staré struktury“.

Jarmilu Vedralovou zvolila tříčlenná komise poté, co z odboru vládní protidrogové politiky odešel Jindřich Vobořil. Kritici se ale proti ní okamžitě postavili. Tvrdí, že je stoupenkyně represí a nepřeje moderním metodám.

„Bohužel takové jsou naše zkušenosti. Paní Vedralová měla 15 let na ministerstvu zdravotnictví na starosti problematiku tabáku a alkoholu. Výsledkem je, že protialkoholní léčba tady prakticky neexistuje a v užívání tabáku jsme jedni z nejhorších v Evropě,“ řekl šéf organizace Sananim Jiří Richter.

Pokud by se něco podobného stalo v síti center pro narkomany, znamenalo by to podle něj obrovský problém: „Dočkali bychom se absolutního zvýšení úmrtnosti pacientů, obrovského šíření žloutenky nebo HIV. Velké by byly i dopady na státní rozpočet,“ pokračuje Richter.

Není sám. Třeba Nora Staňková z DropIn řekla, že nová koordinátorka je „přímým ohrožením vyvážené protidrogové politiky“.

Sama Vedralová se ke kritice nevyjádřila. Vedení ministerstva zdravotnictví se jí ale zastalo. „Absolutně nesouhlasím s tvrzením, že za všechnu bídu v oblasti drog může jen ministerstvo zdravotnictví. Co tedy po celou dobu dělal vládní odbor protidrogové politiky?“ ohradil se náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Když je někdo proti změnám, je to prý z vypočítavosti. „Vnímám za tím pachuť komerce. Pokud tady někdo ze všech sil prosazuje centra poskytující náhražkovou léč-bu za heroin, tak to zřejmě nebude jen tak. Stejné je to s léčbou tabáku: určité skupiny zkrátka tuší, že klasickým cigaretám odzvonilo, tak začaly prosazovat jiné formy užívání tabáku,“ řekl Prymula.

Premiér Andrej Babiš se zase ohradil proti nařčením organizací, podle kterých vláda zvolila Vedralovou i přesto, že ji prý výběrová komise nedoporučila. „Rozhodovala nezávislá komise,“ reagoval Babiš. Protidrogový odbor podle něj poprvé nepovede nikdo z neziskovky, ale odbornice, která rozumí státní správě. „Vypadá to, že se jen staré struktury brání.“