Výbor doporučil schválit změny u zaměstnaneckých penzijních fondů

Sněmovna by měla bez připomínek schválit vládní návrh, který upravuje fungování zaměstnaneckých penzijních fondů tak, aby to usnadnilo volný pohyb pracovníků v rámci EU. Dnes to doporučil sněmovní rozpočtový výbor. Žádné pozměňovací návrhy se k předloze ve výboru nesešly. Návrh také ruší některá pravidla, která v tomto systému vytvářejí překážky.

Novela reaguje na požadavky legislativy EU. V tuzemsku sice není systém zaměstnaneckých penzí zaveden, přesto Česko musí změny vyplývající ze směrnice do zákona zavést.

Náměstkyně ministerstva financí Lenka Dupáková na dotazy členů výboru řekla, že pokud by Česko zákon nepřijalo, čekalo by ho ze strany Evropské komise řízení. Pokuta by pak mohla přijít až na desítky milionů eur.

Zbyněk Stanjura (ODS) vyjádřil údiv nad tím, proč novela zavádí přestupky i patřičné pokuty, přestože v Česku systém zaměstnaneckého penzijního pojištění nefunguje. Označil to za absurdní. Náměstkyně uvedla, že pokud by ministerstvo opsalo text směrnice ale bez sankcí, tak by z pohledu EU směrnici nezavedlo. Případné pokuty by podle ní udělovala Česká národní banka jako orgán dohledu nad finančním trhem.

Zaměstnanecké penzijní pojištění mohou v Česku nabízet instituce z jiných zemí EU, které k tomu mají povolení a oznámí tuto činnost České národní bance. Zaměstnanecké penzijní pojištění je organizováno a financováno prostřednictvím zaměstnavatele.

Cílem směrnice EU je podle předlohy usnadnit mobilitu pracovníků mezi členskými státy tak, že jim zůstanou zachovány výhody z doplňkových důchodových systémů. Jedním z cílů směrnice je také to, aby klienti a čekatelé na důchod, kteří se pohybují po EU, byli na požádání informováni o svých doplňkových důchodových právech.

Ministerstvo financí novelu předložilo ve zcela stejné podobě, ve které již prošla podstatnou částí legislativního procesu. Předchozí vláda návrh schválila loni v březnu a poté ho předložila Poslanecké sněmovně. Vzhledem ke konci volebního období však nebyl legislativní proces řádně dokončen. Požadavky EU přitom mají být do českého právního řádu začleněny do 23. května.