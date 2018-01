Středočeský ROP neschválil vynětí Čapího hnízda z financování EU

Výbor ROP Střední Čechy neodsouhlasil vynětí farmy Čapí hnízdo z financování Evropské unie. Zástupci STAN, ODS a TOP 09, kteří hlasovali proti vyjmutí, se obávali většího politického tlaku ze strany premiéra Andreje Babiše (ANO). Poslední slovo ale bude mít zřejmě ministerstvo financí, které vyjmutí pravděpodobně schválí.

Kvůli padesátimilionové evropské dotaci pro Čapí hnízdo už česká policie obvinila 11 lidí včetně premiéra Babiše. Toho a prvního místopředsedu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka dnes doporučil sněmovní výbor vydat k trestnímu stíhání.

Členové výboru v úterý odmítli doporučení ministerstva financí, aby byl projekt Čapí hnízdo vyjmut z evropského financování a dále řešen jako národní dotace. Šest rukou zvednutých na souhlas nestačilo; dalších šest přítomných bylo proti a dva se hlasování drželi.

Podobný výsledek mělo také hlasování o navrhovaném usnesení, že výbor bere na vědomí doporučení OLAFu – Evropského úřadu pro boj proti podvodům, který se souvislostmi financování Čapího hnízda zabýval a navrhl vyčlenit tento projekt z evropského financování. Ani k jeho přijetí se nezvedl dostatek rukou (v tomto případě s rozložením hlasů 7–5–2).

Poslední slovo přesto bude mít zřejmě ministerstvo, které pravděpodobně vyjmutí i přes nesouhlas ROP schválí. Znamenalo by to, že by se na vyplacené prostředky pohlížilo jako na národní dotaci.

Výsledek ROP není překvapivý. Již před jednáním se zástupci středočeské opozice ze STAN, ODS a TOP 09 shodli na tom, že vyjmutí projektu Čapí hnízdo z evropského financování nepodpoří. A tito „opozičníci“ mají s devíti zástupci v 15členném výboru převahu.

Jejich hlavním argumentem jsou obavy, že pokud by se kauza stala pouze národní záležitostí, bez účasti Bruselu, hrozí, že bude zametena pod koberec: nic se nevyšetří, nikdo nebude trestán a nikdo nebude muset peníze vracet.

Nevěří Babišovým slovům, že kolem získání dotace bylo vše v pořádku, a nemají důvěru ani v to, že české orgány budou mít dost sil k tomu, aby dokázaly postihnout předsedu aktuálně nejsilnější strany na domácí politické scéně, který je nyní i v pozici premiéra. Zvlášť když jakékoli pochybení vehementně odmítá.

Michael Pánek (ODS) očekává obrovské politické tlaky – proto považuje za lepší, aby věc zůstala pod dohledem Evropské komise. Stejný přístup podpořili i další členové výboru, kteří se v rámci krajského zastupitelstva vymezují proti krokům ANO – přičemž například Milan Schweigstill (STAN) vidí jednoduchou logiku: „Byla to žádost o evropské peníze, ať se to rozhodne tam.“

Zda to tak zůstane, nicméně úterní hlasování nezaručuje. Konečný a definitivní by byl výsledek středočeského hlasování pouze v případě, že by členové výboru vyhověli požadavku ministerstva financí a na vyjmutí kývli. Když to neudělali, bude nyní po projednání s Úřadem Regionální rady ROP Střední Čechy konečné rozhodnutí na platebním a certifikačním orgánu. A tím v tomto případě je ministerstvo financí.

Ministerstvo projekt zřejmě vyjme

Ředitel úřadu Kamil Munia má přitom informace, že k vyjmutí nejspíš skutečně dojde. „Aby nedošlo k poškození finančních zájmů České republiky a postup byl stejný jako v případě jiných projektů,“ vysvětlil.

V případě vyjmutí projektu, u kterého se objevuje podezření na nesrovnalosti, z evropského financování dostane Česká republika z evropských fondů celou částku, která je pro ni k dispozici. Pokud by se tak nestalo, celou částku by vyčerpat nemohla. Evropská komise by v rámci čisté finanční opravy požadovala peníze vynaložené na problémové projekty vrátit.

Navlas stejné je to i v případě záležitosti, jíž se týkalo třetí úterní hlasování členů výboru. Šlo o návrh vyjmout z evropského financování další středočeský projekt – necelé dva miliony (77 409,76 eura), jež podpořily výstavbu sportovně rekreačního zařízení v Kosmonosích na Mladoboleslavsku. Tam podle Muniových slov policie prošetřuje podezření, že se z dotace proplácely i práce, které ve skutečnosti vůbec provedeny nebyly.

Rozhodování o vyjmutí projektů z evropského financování je ve středních Čechách historicky první – není nicméně ojedinělé. Podobnou situaci nyní řeší i v dalších regionech, kde ministerstvo financí rovněž doporučuje vyjmout z evropského financování projekty, u nichž se objevily pochybnosti.