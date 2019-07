Výbor zůstává bez předsedy. Změny ve prospěch školství tak nemá kdo projednat

Budoucnost maturit, peníze na platy učitelů, příchod praktiků bez pedagogického vzdělání do škol, to všechno jsou pro žáky, učitele a rodiče klíčové záležitosti, které bude projednávat sněmovna. Garančním orgánem pro tyto zákony bude školský výbor. Ten je ovšem už třetí měsíc bez předsedy, jímž byl až do poloviny dubna Václav Klaus jr.

Po jeho vyloučení z ODS sněmovna odhlasovala, že musejí výbor opustit on i Zuzana Majerová Zahradníková (nyní oba Trikolóra). ODS, která má na základě sněmovních dohod nárok na předsednický post, na něj navrhla svého místopředsedu, primátora Plzně a bývalého středoškolského učitele Martina Baxu. Klaus dál povede školský výbor, jeho nástupcem Baxu nezvolili Přečíst článek › Začátkem dubna ovšem zvolen nebyl, kritici mu vyčítali kumulaci funkcí, takže dostal jen šest hlasů z 24 možných. Nyní výbor vede jeho místopředseda Karel Rais (ANO). Záleží na ANO „Nadále prosazujeme pana Baxu na post předsedy školského výboru,“ potvrdil Deníku šéf ODS Petr Fiala. Podle většiny oslovených členů výboru absence zvoleného šéfa jeho práci negativně neovlivňuje. „Je funkční, ale nemá žádnou větší přidanou hodnotu, kterou by mu dal aktivní předseda,“ sdělil Deníku místopředseda výboru Lukáš Bartoň (Piráti). Potvrdil, že stejně jako v první volbě dá hlas Baxovi, neboť ctí dohody. Dávám přednost dohodě. Stanjura chce, aby Klaus mladší opustil školský výbor Přečíst článek › „Jestli bude pan Baxa předsedou, záleží čistě na dohodě mezi ANO a ODS, k níž zatím nedošlo,“ říká Bartoň s tím, že jako Plzeňák by si přál, aby se Baxa plně věnoval poslanecké a řídící práci ve výboru a vzdal se funkce primátora. Právě mezi ANO a ODS to ale skřípe. Poslanec a člen výboru Ivo Vondrák Deníku sdělil, že Baxovi hlas nedá. „Velmi se lišíme v názoru na další vývoj našeho školství,“ zdůvodnil svůj postoj. Bez deseti hlasů poslanců ANO se ale předseda bude vybírat jen těžko. Komická pomsta? Další místopředsedkyně výboru a exministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) Baxu volit bude: „Respektuji vůli voličů, poměry sil ve sněmovně a dohody. Na politikaření zde není prostor. Stejně tak je důležité, aby měl předsedu podvýbor pro regionální školství. V těchto měsících by obě tělesa měla být v plné síle a aktivní.“ Podobně situaci vidí i její kolega z KDU-ČSL Jiří Mihola. O bezradnosti poslanců hovoří Václav Klaus jr., který připomíná, že z výboru jeho a Majerovou Zahradníkovou sněmovna odvolala na návrh Kateřiny Valachové. „Na naše místa přišli za ODS obchodník s akciemi Krejza a gynekolog Svoboda. Po třech měsících výbor předsedu nemá. Šlo tedy o jakousi komickou pomstu (ať Klaus není předseda), nikoli věcné pozitivní řešení (dáváme tam odborníka s jinými názory),“ uvedl pro Deník šéf Trikolóry. Václav Klaus mladší: Smyslem politiky je vládnout, ne být svatý Přečíst článek ›

Autor: Kateřina Perknerová