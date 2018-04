Výbuch v chemičce v Kralupech: Oběti byly při neštěstí na střeše nádrže

AKTUALIZOVÁNO 14

Obvodní soud pro Prahu 1 ve čtvrtek dopoledne poslal do vazby dva Nizozemce, kteří byli hlavními aktéry napadení číšníka v centru Prahy. Oba cizinci jsou obviněni jak z těžkého ublížení na zdraví, tak i z výtržnictví. Jeden z nich je stíhán i za další ublížení na zdraví, a to kvůli pátečnímu napadení v baru. V případě prokázání viny mužům hrozí tři až deset let vězení. Soud zároveň potrestal tři jejich kumpány obviněné z výtržnictví podmínkou a na pět let je také vyhostil ze země. Rozhodnutí je pravomocné.