Východu země hrozí extrémní ledovka, lidé by neměli vycházet

Meteorologové zvýšili stupeň nebezpečí výstrahy před ledovkou ve východní části země na extrémní. Týká se to části krajů Pardubického, Jihomoravského, Olomouckého a Vysočiny. Varování tam platí od dnešních 18:00 do pondělního poledne. Lidé by neměli vycházet ani vyjíždět autem. Ledovka se může tvořit i jiných částech ČR, stupeň nebezpečí je tam ale nižší. Informoval o tom dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

V Česku se budou odpoledne vyskytovat dešťové srážky, které budou v severních a východních částech Čech, na Českomoravské vrchovině, na Moravě a ve Slezsku namrzat a vytvářet ledovku. Zejména na pomezí Čech a Moravy se bude ledovka vytvářet nejdéle, takže její tloušťka zde pravděpodobně místy překročí sedm milimetrů. ČTĚTE TAKÉ: První prosincový týden mrazy ustoupí, mělo by být až 11 stupňů Vysoký stupeň nebezpečí má výstraha vyhlášená například ve Zlínském kraji, na Jihlavsku, Jindřichohradecku, Znojemsku a v dalších okresech. Nízký stupeň nebezpečí se pak týká například Libereckého, Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Žádná z výstrah není vyhlášena pouze v krajích Plzeňském, Karlovarském a v Praze. Kompletní přehled je k dispozici na webu ČHMÚ. Možné problémy se zásobováním V místech, kde bude ledovka nejčetnější, hrozí vysoké nebezpečí úrazů a nehod. "Doporučujeme pokud možno nevycházet ani nevyjíždět autem. Při nutnosti pohybu venku nezbytná velká opatrnost," uvedli meteorologové. Problémy mohou být i se zásobováním a zdravotnickými službami. Při delším dešti se může ledovka tvořit i na stromech, stožárech a drátech elektrického vedení. Stromy a větve se mohou lámat, pravděpodobné jsou v takovém případě i výpadky v dodávkách elektřiny. ČTĚTE TAKÉ: Mladého řidiče zaskočila ledovka, auto převrátil na střechu

