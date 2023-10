Neřvi! To nesmíš. Nedělej to. Nevztekej se, nebo ti přidám! Mazej se uklidnit za dveře. Večer žádná pohádka! Proč? Protože jsem to řekla! Ukázka toho, jak komunikujeme s našimi dětmi. Zní to strašně. Představte si, že po vás takto celý den ječí váš šéf nebo partner. Žádný respekt, důvěra ani pochopení. Jak tedy s dětmi komunikovat a nezničit jejich důvěru a sebeúctu?

Jaké výhody či nevýhody má respektující výchova, v čem se liší od té mocenské, jak si udržet nervy na uzdě a které situace jsou při výchově nejnáročnější? Nejen o tom jsem si povídala s herečkou, komičkou z pořadu 3v1 a matkou Veronikou Arichteva, která se rozhodla svého tříletého syna Luku vychovávat s respektem.

Jsi připravená, že s tebou mnoho rodičů souhlasit nebude?

Pravda někdy holt bolí. Nechci působit jako člověk, který má pocit, že vychoval armádu dětí a že dělá všechno správně. Mám jedno dítě a fakt často netuším, co všechno je ideální, ale vnitřně cítím, že to, co dělám, dělám správně. Nenechám se zviklat názorem, že s tímto přístupem bude z mého syna špatný člověk nebo, jak často slýchám, nevychovaný parchant nebo rozmazlený spratek. Věřím, že to bude obráceně. No a tady tyto věci se na Instagramu nenosí. Jdu s tímto názorem proti opačnému táboru a dostávám za to přes prsty včetně narážek, že si myslím, že vím všechno. Opravdu nevím, ale zkouším to a zkouším to tak, že se snažím poslouchat a rozumět svému dítěti. Předtím, než udělám nějakou reakci, tak se na to zkusím podívat z jeho pohledu a moc mi pomáhá v tom přístupu k němu, jako by to byl můj partner nebo kamarádka, nebo kdybych to byla já sama. Říkám si: „Chtěla bych, aby někdo teď řekl seš zlá, huboval mě, přikazoval mi jdi si sednout, nechci tě vidět?“ Přemýšlím, co by mi v té chvíli pomohlo, co bych chtěla nebo potřebovala slyšet. A takto se s Lukou snažím komunikovat.

Občas nám ale nervy ujedou. Dala jsi Lukovi někdy na zadek nebo přes prsty?

Každý si neseme vzorce z dětství. Já přes prsty dostávala běžně, takže když byl Luka malinký, občas jsem ho přes prsty lehounce plácla, ale říkala si, že nikdy ho neplácnu přes prdel. Ale když mu bylo podle mě rok a půl, neudržela jsem se. Máme fenku a Luka ji často honil, občas po ní něco hodil, snažili jsme se mu vysvětlovat, místo to nesmíš spíš pojď Ebinku pohladit, pomazlit se s ní, hračku jí podat a neházet ji. Pochopil to rychle, ale pak to zopakoval a Ebina už po něm vystartovala. Tak jsem ji zavřela do koupelny a Luka na ty dveře začal bouchat a kopat do nich. Zkusila jsem změnu prostředí. Vzala Luku za ruku a šla ho koupat, ale v koupelně se to opakovalo. Byla jsem už unavená a ujely mi nervy. Když jsem mu sundávala bodýčko, tak jsem ho s ním lehce švihla přes zadek, až se mu otiskly ty patentky na prdelce. Luka hodně plakal. Samotnou mě vyděsilo, jak se na mě podíval, v jeho pohledu bylo jasné: „Mámo, ty jsi mi ublížila, tvojí rukou, mě to bolí.“ Musím se přiznat, že jsem z toho byla znechucená a rychle mě to vrátilo zpátky na zem a nikdy už bych to neudělala.

