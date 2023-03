PODCAST: Vychovávám svoje děti dobře?

Je to nevychovaný drzý spratek. Dala bych mu pár facek a byl by klid. Co si dovolí dnešní mládež, je až k nevíře. To by nám doma nikdy neprošlo. Posloucháte druhý díl ze série podcastů o rozdělených rodinách, tentokrát s názvem Generačně výchovný střet.