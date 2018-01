Vyšetřovatel Čapího hnízda a žalobce vypovídali před poslanci

/FOTOGALERIE/ Za půl hodiny z Brna do Přerova a za sedmasedmdesát minut do Ostravy. Takto rychlé cestování vlakem má zajistit přestavba trati do Přerova. Čtyři z pěti úseků plánované stavby nedávno dostaly zelenou od úředníků posuzujících vliv na životní prostředí. Stavět je dělníci mohou začít už za tři roky, hotoví budou v roce 2025.