Vyhostí Česko ruské diplomaty? I o tom mluvili Babiš s Filipem

Vyšší soudní úředníci Vyšší soudní úředník. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18590 kč, mzda max. 27950 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Popis pracovní pozice vyššího soudního úředníka:, - provádí rozhodovací činnost a ostatní činnosti dle zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů v platném znění, - provádí práce v oboru statistiky, - provádí práce s rejstříkem ISAS a pracuje s ostatními IS okresního soudu, - provádí lustrace v CEO, - vyhledává data a informace v evidencích státní správy a ostatních veřejných IS v oblasti justice, - provádí porozsudkovou agendu, - provádí výslechy účastníků řízení a další úkony v rámci dožádání, Požadavky na uchazeče:, - právní povědomí - má právní povědomí, ovládá aplikace znalostí zákonů a legislativy běžně , v praxi využívané (obchodní zákoník, občanský zákoník,…), má znalost právních úkonů, dokumentů i subjektů právní praxe, - počítačová způsobilost - ovládá pokročilejším způsobem počítač (databáze, převody mezi kancelářskými aplikacemi, řešení jednodušších problémů), - bezúhonnost (podmínku bezúhonnosti nesplňuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za trestný čin, pokud se na něj nehledí, jako by odsouzen nebyl), Požadované vzdělání:, - ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právo a právní věda na vysoké škole v České republice. , Platové zařazení:, - 11. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., platový stupeň dle § 5 odst. 4 písmeno a), přílohy č. 4 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění., - možnost prodloužení pracovní smlouvy., Kontakt:, Křiváček Jan, tel.: 388 305 101, e-mail: jkrivacek@osoud.ptc.justice.cz. Pracoviště: Okresní soud prachatice, Pivovarská, č.p. 3, 383 01 Prachatice. Informace: Jan Křiváček, +420 388 305 101.