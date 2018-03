Vyjdi ven! Studentské výstražné stávky se ve čtvrtek zúčastní přes 200 škol

Smlouva na nákup mobilních radarů za 3,5 miliardy korun z Izraele by mohla být připravena k podpisu v polovině dubna. Na jednání sněmovního výboru pro obranu to dnes řekli zástupci ministerstva obrany. Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO) připustila, že mohou v zakázce nastat komplikace. Naznačila, že by se v této záležitosti mohlo konat "šetření orgánů činných v trestním řízení". Podrobnosti komentovat nechtěla.