Výjimečné osobnosti. Seniorkou roku je Blanka Tuscherová z Brna

Cena Senior roku 2018 zná své vítěze. Nejaktivnější a nejpříkladnější seniory a seniorské kluby z celé republiky ocenil již pošesté projekt SenSen (Senzační senioři). Seniorkou roku 2018 se stala Blanka Tuscherová z Brna-Líšně, první místo v kategorii Nejlepší klub získali dohromady Senzační senioři z KC Prádelna a KC Louka v Praze. Do Zlaté síně SenSenu vstoupila architektka a designérka Eva Jiřičná.

Vyhlášení nejaktivnějších seniorů se uskutečnilo v pražském Divadle ABC pod moderátorskou taktovkou Jana Pokorného z Českého rozhlasu. Plné hlediště aplaudovalo všem oceněným, kterých bylo více než tři desítky jednotlivců i různých spolků a klubů.

V šestém ročníku Ceny Senior roku se sešlo celkem 73 nominací. Výjimečné seniory a seniorské spolky navrhovaly seniorské kluby, společenské organizace, nezisková sdružení, samosprávy obcí, měst, krajů, školy, stálé kulturní a sportovní organizace. Patronkou ceny byla i letos herečka Simona Stašová, která na závěr setkání věnovala přítomným divadelní představení Vězeň na Druhé Avenue.

Cenu Senior roku každoročně vyhlašuje projekt SenSen (Senzační senioři) Nadace Charty 77. Cílem projektu je upozornit na výjimečné osobnosti z řad seniorů, ocenit jejich aktivní činnost, obětavost pro druhé i práci v komunitní oblasti. SenSen vyzdvihuje dnešní seniory jako nedílnou aktivní a vzdělanou část společnosti, která by neměla být opomíjena. Ocenění má inspirovat ostatní seniory v jejich vlastním životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru.

„Porota to má pořád stejně těžké. Ať rozhodovala v prvním, anebo v letošním šestém ročníku. Desítky nominovaných, jeden lepší příběh než druhý. Mě nejvíc těší, že se senzační senioři opravdu rozmnožili do celé republiky,“ uvedla ředitelka nadace Charty 77 Božena Jirků.

Neúnavná organizátorka

Titul Seniorka roku 2018 od nezávislé poroty získala Blanka Tuscherová, neúnavná organizátorka aktivit pro seniory a dlouholetá vedoucí Klubu seniorů Brno-Líšeň. Druhé místo obsadil Zdeněk Svoboda, spoluzakladatel Nadačního fondu Lepší senior, který přednáší pro své vrstevníky po celé republice. Třetí místo udělila porota vedoucí píseckého Senior-Pointu Alexandře Zajíčkové. Dalších 14 seniorů a seniorek dostalo od poroty za svou vitalitu a činnost pro druhé čestné uznání.

V kategorii Nejlepší klub roku 2018 získala první místo dohromady dvě vzájemně provázaná pražská komunitní centra – KC Prádelna a KC Louka. Druhé místo obsadil Senior klub ZVVZ, Milevsko. Třetí skončil litoměřický spolek LiPen, kde se senioři nejen potkávají na nejrůznějších akcích, ale také společně tvoří v rámci Klubu tvůrčího psaní. Dalších 14 seniorských organizací dostalo od poroty čestné uznání. Všechna ocenění jsou spojena také s finanční odměnou.

Síň slávy

Po Daně Zátopkové, Olbramu Zoubkovi a Františku Janouchovi byla uvedena do Zlaté síně SenSenu světoznámá architektka a designérka, profesorka Eva Jiřičná. „Člověk se v mém věku na věci dívá s větším odstupem. Většinu z nich už neprožívá poprvé, ale podruhé, nebo potřetí. V mládí člověk kritizuje všechno a každého, včetně sebe. Až pak si uvědomí, kolik je to práce a energie jenom žít. Klidnost. Tolerance. To přijde s věkem,“ říká Eva Jiřičná.