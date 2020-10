Kdo může nyní po 21. hodině ven a musejí firmy vydávat potvrzení o tom, že jejich zaměstnanec pracuje večer či přes noc?

Mezi 21:00 a 04:59 se nesmí vycházet ven, v tuto dobu lze jít jen do práce, vykonávat venku povolání nebo vyvenčit v okolí bydliště psa. Výjimky z nočního zákazu vycházení se týkají jen cesty do práce či k lékaři, ochrany zdraví či majetku nebo výkonu povolání. Venčit psy lze jen do půl kilometru od domu.