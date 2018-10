Výkonný výbor KSČM podržel Filipa, nevyzval ho k rezignaci

Do nové restaurace "Stodola Herink" v Herinku u Průhonic, přijmeme kuchaře nebo kuchařku na krátký/dlouhý týden. Nabízíme 30.000 Kč/měsíc čistého, vše na výplatní pásce, bonusy a benefity, přátelské prostředí a práci v nově a skvěle vybavené kuchyni s nejmodernějšími technologiemi.

Administrativa - Administrativní pracovnice 16 000 Kč

Administrativa Přijmeme administrativní pracovnici do řeznictví v ČB. Pracovní náplň je vedení interního účetnictví (pokladna, sklad - program winshop, související administrativa). Pracovní doba: 11h – do 18:30. Praxe výhodou, nástup možný ihned. Zaměstnancům dáváme stravenky, plat je jim zasílán do 5. dne v měsíci, jsme schopni zajistit i bydlení.