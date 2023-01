Kvůli tomu si také nechal zřídit elektronické bankovnictví a nutnou Bankovní identitu . Právě díky ní se bude moci do nového Portálu dopravy přihlásit. Stejně tak si bude muset nechat zřídit datovou schránku. Aby mohl žádost odeslat. „Počítám s tím. Vše se přesouvá na internet. Aspoň mne s každým psaním nebude muset nahánět pošťačka,“ usmívá se kamioňák. Obavy z vyplňování žádosti přes internet nemá. Doma má dva syny, kteří počítačům a všemu kolem nich rozumějí.

Nebude zřejmě sám, kdo tuto možnost využije a podá žádost online přes Portál dopravy, který ministerstvo dopravy spustilo počátkem prosince loňského roku. Letos totiž končí platnost zhruba 875 tisícům řidičských průkazů. Úřady budou muset ve skutečnosti vyměnit o mnohem více řidičských průkazů, než kolika jim v letošním roce skončí platnost.

Za propadlý řidičák pokuta dva tisíce

Podle dat resortu dopravy v prosinci zbývalo vyměnit bezmála 119 tisíc dokladů s platností v roce 2022. Řidiči jezdící s propadlým termínem platnosti přitom riskují blokovou pokutu ve výši až dva tisíce korun, ve správním řízení o pět set korun více.

Ještě v minulém roce by však zapomnětliví motoristé museli vyrazit na úřad. O nové řidičské průkazy bylo sice možné žádat elektronicky přes Portál občana, ale se zásadní podmínkou. Muselo se jednat o běžnou výměnu „kartiček“ a uvedené informace musely být platné. To se změnilo.

„O propadlý řidičský průkaz je možné zažádat i elektronicky. Platí však stále, že pokud nemám platný řidičský průkaz, nemohu až do doby, kdy mám nový, řídit,“ připomíná mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Online je možné podat žádost i v případě ztráty či odcizení průkazu. Stejně tak lze měnit údaje.

Podle resortu dopravy je o online vyřizování zájem. „Zjednodušeně se dá říci, že žádostí na novém portálu je jednou tolik,“ podotýká Jemelka. Jen od listopadu do konce prvního týdne roku 2023 si zažádalo o výměnu více než tři tisíce řidičů.

Ministerstvo dopravy počítá s růstem návštěvnosti i nadále. Chce totiž postupně portál vybavit dalšími funkcemi a agendami spojenými nejen s motoristy, ale také by měl sloužit i pro plavbu či letectví. V průběhu letošního roku by měl systém umožnit i platbu poplatků. „Místo na úřadě by žadatel zaplatil poplatek elektronicky rovnou při podávání žádosti,“ popisuje zástupce zmocněnce pro digitalizaci Karel Váchal.

I pro piloty a námořníky

Uložen by tu měl být i být i velký technický průkaz vozidla, stejně tak by měla přibýt možnost registrace vozidla bez nutnosti návštěvy úřadu. Systém se však nebude zaměřovat jen na motoristy. Piloti a „námořníci“ by zde měli najít přehled všech držených průkazů a oprávnění.

O výměnu řidičského průkazu lze zažádat nejdříve tři měsíce před koncem jeho platnosti. Pokud požádáte z preventivních důvodů dříve, zaplatíte 200 korun. Stejnou taxu žadatel zaplatí, pokud průkaz ztratil, poškodil a podobně.

Motorista si může i při online žádosti zvolit, v jakém časovém horizontu požaduje vyřízení. Při standardní lhůtě, tedy do 20 dnů, se za výměnu neplatí. Další možností je zrychlené vyřízení. Nový průkaz je k dispozici do pěti pracovních dní, ovšem za správní poplatek 700 korun (při online žádosti se platí při vyzvednutí průkazu na úřadu).

Řidič si může zvolit, na kterém úřadu obce s rozšířenou působností (celkem 206) si nový řidičský průkaz vyzvedne. Jakmile je připraven k vyzvednutí, dorazí žadateli informační sms zpráva nebo e-mail.

Kromě přístupu do Portálu dopravy potřebuje mít uživatel pro úspěšné odeslání žádosti zřízenou datovou schránku. Pokud ji nemá, v systému najde nápovědu, jak na to.