Výměna sociálních demokratů za SPD? Babiš považuje spekulace za nesmysl

Pokud by ČSSD odešla z vlády, znamenalo by to podle premiéra Andreje Babiše (ANO) de facto předčasné volby. Babiš si ale nemyslí, že sociální demokracie z vlády odejde. Řekl to dnes v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. Spekulace, že by ve vládě mohlo ČSSD nahradit hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury, považuje Babiš za nesmyslné. I v minulosti s nimi ANO odmítlo jít do vlády, řekl. Uvedl také, že bude v úterý přesvědčovat prezidenta Miloše Zemana, že by měl vyhovět návrhu na změnu v čele ministerstva kultury. ČSSD požaduje, aby se novým ministrem stal místopředseda strany Michal Šmarda.

"Já si nemyslím, že by sociální demokracie odcházela z vlády," řekl Babiš s tím, že v ČSSD jsou však lidé, kterým se nelíbí účast strany ve vládě s hnutím ANO. "Ale já to nechci řešit. Chci pomoci panu předsedovi (Janu) Hamáčkovi prosadit jeho vůli nominovat na ministra kultury pana Šmardu," doplnil. Pokud by ČSSD odešla z vlády, šel by Babiš do parlamentu za předsedy stran a hnutí a zeptal se jich, zda chtějí předčasné volby, nebo mají jiné řešení, řekl. Šmarda ministrem kultury? Zeman: Mám o tom silné pochybnosti Přečíst článek › Sociální demokracie požaduje, aby v čele ministerstva kultury skončil Antonín Staněk (ČSSD) a nahradil jej Šmarda. Zeman dal ale ve čtvrtek najevo, že situaci urychleně řešit nebude. Prezident odmítl Staňkovu demisi přijmout a dosud nevyhověl ani návrhu na jeho odvolání, které mu na konci května poslal předseda vlády. Zeman přijme Babiše i Hamáčka v úterý večer v Lánech. "Půjdu za panem prezidentem. Budu mu vysvětlovat, že je koaliční smlouva a že, i když má jiné názory na pana Staňka a pana Šmardu než ČSSD, by zkrátka měl mému návrhu vyhovět," řekl Babiš. "Udělám všechno pro to, abych ho přesvědčil, aby zkrátka tento spor, a není to krize, byl zažehnán," doplnil. O tom, že Česko dostalo na hranu ústavní krize, mluvil minulý týden Hamáček. "Prezident by měl postupovat podle ústavy, ale zkrátka může mít nějaký názor," řekl Babiš. Podle něj Zeman hodnotí Šmardu pozitivně, byl by však podle něj spíše vhodný manažer sociální demokracie pro krajské volby než ministr kultury. Pro snížení deficitu nevidí prostor Prostor pro snížení deficitu rozpočtu na rok 2020 pod navrhovaných 40 miliard korun Babiš nevidí. KSČM, která toleruje menšinovou vládu hnutí ANO a ČSSD, požaduje třicetimiliardový schodek. Babiš o tom chce s předsedou komunistů Vojtěchem Filipem jednat. Komentář Stanislava Šulce: Milostný trojúhelník Zeman-ANO-ČSSD Přečíst článek › "Nepočítám s tím, že bychom ještě snižovali deficit, když nám ještě chybí peníze. My musíme investovat a už jsme snížili deficit, původně byl na 50, teď je 40 miliard. Takže já si nemyslím, že je nějaký prostor pro snižování deficitu," řekl Babiš. Podle něj musí debatu vést zejména předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM) a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Babiš s Filipem dosud rozpočet neřešil, ale plánuje to. "Teď není potřeba mu dávat nějaké vzkazy," uvedl v ČT. Premiér si neumí představit, že by komunisté nepodpořili zvýšení důchodů, rodičovského příspěvku či investice na vědu a výzkum a armádu. Návrh rámce státního rozpočtu na příští rok a střednědobý výhled hospodaření státu pro roky 2021 a 2022 v pondělí schválila vláda. Příští rok i v dalších letech počítá ministerstvo financí se schodkem 40 miliard korun. Návrh rozpočtu na příští rok počítá s příjmy 1,558 bilionu korun a výdaji 1,598 bilionu. Prioritami rozpočtu v roce 2020 je opět jako letos zvýšení důchodů nebo platů učitelů. V případě učitelů plánuje ministerstvo růst platů i v roce 2021. Ministři za ČSSD se na vládě zdrželi hlasování, návrh rozpočtu na příští rok podle předsedy Jana Hamáčka neumožňuje naplňovat priority strany. Chce o něm dál jednat. Podle Schillerové ministerstva, včetně resortů řízených ANO, požadují zvýšení výdajů zhruba o 20 miliard korun. Zeman se v úterý v Lánech sejde s Babišem a Hamáčkem Přečíst článek ›

Autor: ČTK