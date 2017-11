Výměnu pěti Čechů za Fajáda vyjednal Pelikánův bratr. Sloužil i jako pojistka

Výměnu libanonského agenta Alího Fajáda za pětici Čechů unesených v Libanonu vyjednal arabista a starší bratr ministra spravedlnosti Petr Pelikán. O výměně nejen vyjednával, ale při výměně také vyčkával v Bejrútu jako pojistka pro tamní vládu. Píše o tom server Aktuálně.cz na základě informací od čtyř vysoce důvěryhodných zdrojů.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán.Foto: Deník/Martin Divíšek

Ministrův bratr je světově uznávaným arabistou a v Libanonu nějaký čas i studoval, výhodou bylo i jeho muslimské vyznání, píše web. Pověřovací dokument podepsal ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO).

"Petr Pelikán má mou plnou důvěru a závazky, které mým jménem přijme, dodržím," píše se podle webu na konci pověření, které v lednu podepsal ministr Pelikán. Ministr ani jeho bratr se k informacím nevyjádřili.

Před Pelikánovým starším bratrem se o propuštění Čechů snažila česká diplomacie a tajné služby včetně Vojenského zpravodajství, které mělo mezi unesenými svého agenta. Vyjednávání ale nešlo hladce a v době, kdy do případu vstoupil arabista Pelikán, byly navíc tajné služby mezi sebou rozhádané a spolupráce vázla, uvádí web.

Když Petr Pelikán nakonec výměnu vyjednal, sám se nabídl, že se do Libanonu vrátí na dobu, než vězni v obou zemích budou propuštěni. Bylo to gesto dobré vůle, řekl webu jeden ze zdrojů.

Pětice Čechů zmizela v Libanonu v červenci 2015, mezi nimi byli příslušník Vojenského zpravodajství Martin Psík, advokát Jan Švarc, překladatel Adam Homsi a dvojice novinářů jindřichohradecké televize Miroslav Dobeš a Pavel Kofroň. Zadržení byli propuštěni v únoru 2016.

V den, kdy se vraceli do vlasti, byl z české vazby propuštěn Libanonec Alí Fajád. Ministr obrany Martin Stropnický (ANO) poté médiím potvrdil, že podmínkou propuštění pětice unesených bylo to, aby Česko nevydalo zadržovaného Fajáda do USA. Spojené státy požádaly o jeho vydání kvůli podezření, že je napojený na teroristickou organizaci.