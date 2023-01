Jak v nedávném rozhovoru pro Deník uvedl náměstek ministra zdravotnictví a vedoucí pracovní skupiny k řešení nedostatku některých léčiv Jakub Dvořáček, úředníci plánují nastavit speciální mechanismus, který zajistí, že lékárny v průběhu komplikované dostupnosti budou objednávat přibližně tolik léků, kolik jich vydají. Tím by se mělo vyřešit zbytečné hromadění zásob, nebo naopak jejich nedostatek.

Jenže samotní farmaceuti jsou k nápadu spíše skeptičtí. Kupříkladu výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem Filip Vrubel se domnívá, že navrhovaná novela zákona o léčivech potíže nevyřeší. „Přináší plošné regulace. Ty budou stát stovky miliónů korun, které vláda nechce nijak kompenzovat,“ uvedl pro Deník.

Zdůraznil, že výpadky dodávek léků nebývají lokální, například nedostatek antibiotik se dotkl celé Evropy. Potřebné je podle něj řešení na celoevropské úrovni.

Za důležité považuje přehodnotit stávající cenové politiky jednotlivých států, či pomoci přesunout výrobu vybraných skupin léků do Evropy. Nastínil německou praxi. „Tam jsou některé povinnosti rozvrženy mezi farmaceutické firmy, distributory a případně i lékárny a nemocnice,“ uvedl. Finsko, které má robustní systém povinných zásob, zase kompenzuje náklady spojené s uskladněním léků.

Problém distribuce

Expert na lékovou politiku Josef Suchopár navrhovanou změnu chápe. „V rámci krizového managementu s postupem ministerstva v zásadě souhlasím, nepřeji si ale, aby se stal normálním způsobem zajišťování léčiv,“ uvedl pro Deník.

I on je však mírně skeptický, zda to bude fungovat v praxi. Návrh totiž podle něj patrně přinese interpretační problémy. „Ministerstvo je zákonem oprávněno léčivé přípravky nakoupit, je ale sporné, zda je může distribuovat, když nemá postavení distributora. A je diskutabilní, jak to bude s vlastnickým právem k takto nakoupeným léčivým přípravkům,“ zmínil.

Podle připravované novely zákona ministerstvo totiž může nákup i distribuci realizovat přímo nebo prostřednictvím distributora. „Kdo někdy viděl distribuční firmu a její infrastrukturu, tomu musí být jasné, že ministerstvo není samostatně schopné léčivé přípravky distribuovat. Domnívám se proto, že nebude zajišťovat distribuci vlastními silami. Distribuovat léčivé přípravky do více než dvou tisíc sedmi set českých lékáren si absolutně nedovedu v případě ministerstva představit,“ zmínil.

Záměny léků

Vedoucí Katedry sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy Josef Malý pro Deník zdůraznil, že návrh novely je zatím ve fázi připomínkového řízení. „Nejsme si však jisti, že myšlenka sdílení informací o skladových zásobách na úrovni jednotlivých lékáren je správná. A už vůbec ne to, že dokáže vyřešit či alespoň minimalizovat dopady výpadků léčiv. Očekáváme, že to přinese další administrativní zátěž nejen pro lékárníky,“ formuloval postoj pracovníků katedry.

Pro základní přehled o zásobách léčiv, u nichž hrozí výpadek, podle něj stačí mít hlášení od velkodistributorů léčiv. „Je však otázkou, zda je možné ustanovit mechanismus, který by garantoval „spravedlivou“ distribuci těchto léčiv do jednotlivých lékáren,“ uvedl Malý.

Jak uvedl, výpadky léků s konkrétní účinnou látkou, může zmírnit zavedení takzvané substituce léku. „To znamená, že nedostupný lék je zaměněn za jiný lék s obdobným účinkem. Tato záměna by proběhla v souladu s platnými doporučeními a byla by v předem definovaných případech v kompetenci lékárníka, jakožto odborníka na léčiva,“ uvedl.

Například lékařem předepsané oční kapky s obsahem antibiotik pro léčbu zánětu spojivek by lékárník zaměnil za kapky s jinou účinnou látkou, ale stejným účinkem. „Tento systém záměn je běžný například v Austrálii. V České republice je nyní možný pouze se souhlasem předepisujícího lékaře,“ dodal.

Podle vedoucí výdeje léčiv pro veřejnost v lékárně pražské Fakultní nemocnice v Motole Veroniky Krajčové je ministerský návrh pozitivní snahou, ale zároveň idealistickou představou. „Je otázkou, jakým způsobem se to zrealizuje a u řady léků to samozřejmě nebude tak jednoduché," řekla Deníku.

Zdroj: DeníkPokud má lékárna pohotovostní službu, musí být podle ní zásobena lépe než ta, kde je běžný provoz. „V případě některých opravdu nedostatkových léků pravděpodobně ani není reálné, aby byly v každé lékárně," uvedla Krajčová. Na základě jejích zkušeností to navíc bude ztíženo tím, že spousta výrobců se snaží zamezit vývozům léčivých přípravků do zahraničí.