Výroba či skladování novičoku v Česku? Zeman tomu nevěří

Prezident Miloš Zeman nevěří, že je v ČR vyráběn nebo skladován nervový jed novičok. Některé novinové články i zprávy ze zdrojů, které nechtěl kvůli jejich utajení jmenovat, podle něj naznačují, že by to možné bylo.

Bude lepší, když to tajné služby prověří, řekl dnes Zeman serveru Blesk.cz. V pondělí uložil šéfovi Bezpečnostní informační služby (BIS) Michalu Koudelkovi, aby BIS pátrala po tom, zda byl na území Česka jed skladován. Informaci má dostat do měsíce. Vyhoštění ruských diplomatů je podle něj kompetencí premiéra Andreje Babiše (ANO).

Novičok byl použit v Británii při útoku na bývalého agenta Sergeje Skripala. Rusko dříve uvedlo, že ČR byla jednou ze zemí, které novičok vyvíjely, což ostře odmítl Babiš. Česko kvůli solidaritě s Británií v pondělí vyhostilo tři ruské diplomaty, kteří musejí i s rodinami opustit zemi do 1. dubna.

Zeman řekl, že podezření o výrobě nebo skladování novičoku nevěří. Bude ale podle něj lepší, když bude mít ujištění, že tomu tak není. Koudelka mu slíbil, že zprávu BIS zpracuje do měsíce. Zeman podotkl, že se nezdá, že by se BIS o téma zajímala "sama od sebe". Dodal, že záležitostí by se měl zabýval Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Zeman řekl, že ho znepokojil nedávný článek v Lidových novinách, který podle něj s odvoláním na vědce připouští, že byl v Česku v minulosti v režimu přísně tajné skladován. Naznačují to podle něj i další zdroje, které kvůli utajení nemůže sdělovat.