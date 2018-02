Výrok o předčasných volbách? Babiš chce zatlačit strany do kouta, míní Pospíšil

Výrok premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) o možnosti předčasných voleb pokládá předseda TOP 09 Jiří Pospíšil za taktický výrok, kterým chce Babiš tlačit zejména sociální demokracii "do kouta". Rovněž podle úřadujícího předsedy ČSSD Milana Chovance se jedná o přípravu na druhé kolo jednání o vládě. Uvedli to v dnešní Partii televize Prima.

Babiš připustil v rozhovoru pro sobotní Právo předčasné volby, pokud jeho druhá vláda nezíská ve Sněmovně důvěru. Podporu pro ni by chtěl získat do konce února. Chovanec soudí, že jde o určité vyhrožování, aby další jednání o novém kabinety dospěly k dohodě. "Andrej Babiš ví, jak uhodit hřebíček na hlavičku," řekl Chovanec.

Podobně jako Chovanec se vyjádřil v dnešních Otázkách Václava Moravce České televize místopředseda ČSSD Jan Hamáček. Hrozit předčasnými volbami je opravdu nátlakem, uvedl. Podotkl také, že ve Sněmovně nevidí vůli k rozpuštění dolní komory, což by byla cesta k novým volbám.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) dnes komentoval Babišovy výroky slovy, že Babiš "je zvyklý tlačit věci dopředu". Konec února pro dokončení rozhovorů o vládě Vondráček chápe jako ideální předpoklad, na týdnu nebo dvou týdnech navíc by podle něho nezáleželo.

"Náš úkol je stabilní vláda s důvěrou," řekl Vondráček v debatě v České televizi. Soudí, že třetí pokus k sestavení kabinetu, při němž by kandidáta na premiéra navrhoval on jako šéf Sněmovny, nebude zapotřebí.

Pospíšil poukázal na to, že ANO nemá ústavní většinu nutnou pro rozpuštění Sněmovny. Jinak by mohl dolní komoru rozpustit po neúspěšném třetím pokusu o sestavení vlády s důvěrou prezident Miloš Zeman, který ale deklaroval, že předčasné volby nechce, připomněl šéf TOP 09. Zdůraznil, že politickou odpovědnost za sestavení vlády má hnutí ANO vzhledem k vítězství v říjnových volbách. Pokud se to hnutí nepodaří, půjde o selhání ANO a Babiše, dodal Pospíšil.

Chovanec i Pospíšil zmínili možný kabinet na půdorysu ANO, SPD Tomia Okamury a KSČM. Hnutí ANO ale nyní čeká, jak dopadne sjezd sociální demokracie v polovině února. Chovanec, jeden z kandidátů na předsedu strany soudí, že ČSSD potřebuje zejména vlastní restart.

Jediná ambice ČSSD k vládě je podle něho ta, aby byla proevropská, což se podle Chovancova dřívějšího vyjádření neslučuje s názory Okamurova hnutí SPD. "My v ní vůbec nemusíme sedět," řekl dnes statutární místopředseda ČSSD.

Hamáček, další z předsednických kandidátů strany vládní spolupráci s ANO připustil. Pro server iDnes.cz dnes mimo jiné uvedl, že ČSSD by nepřineslo žádnou přidanou hodnotu, kdyby tolerovala jednobarevnou menšinovou vládu ANO. Na stole je podle Hamáčka koalice, nebo opozice. "Jaký bude mandát sociální demokracie pro jednání s ANO, rozhodne náš sjezd," řekl později Hamáček v ČT. Názory v sociální demokracii nejsou podle něho jednotné.

Další z kandidátů na předsedu ČSSD, nynější místopředseda Jan Hamáček ale vládní spolupráci s ANO připouští. V rozhovoru pro server iDnes.cz mimo jiné uvedl, že pokud by ČSSD tolerovala jednobarevnou menšinovou vládu ANO, nepřineslo by to sociální demokracii žádnou přidanou hodnotu. Na stole je podle Hamáčka koalice, nebo opozice.

Lídři ČSSD a TOP 09 v diskusi v televizi Prima shodně uvedli, že se případných předčasných voleb neobávají. Podle Chovance ale nutné nejsou. Pospíšil mluvil v souvislosti s volbami o případné spolupráci středových a pravicových stran. Z jeho vyjádření vyplynulo, že jde zejména o Starosty a nezávislé a o KDU-ČSL.