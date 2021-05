"Podpora justice je něco, před čím smekám, to je ohromná věc. V málokteré zemi v historii se stane, že by lidé demonstrovali za soudy, za soudní moc," připomněl demonstraci s několikatisícovou účastí z uplynulého týdne.

"Jako ministryně spravedlnosti se (Benešová) dopouští nepřijatelných výroků na justici. Ale ještě je druhá skrytá oblast - kromě Ústavního soudu je celá soudní soustava rozpočtově navázána na ministerstvo spravedlnosti. Byl bych velmi nerad, kdyby se konflikt nebo zášť vůči naší české soudní soustavě projevila dokonce v oblasti personální nebo rozpočtové politiky," řekl Rychetský.

Rychetský jako jeden z nepřijatelných výroků Benešové zmínil třeba její reakci na verdikt Ústavního soud, který osm měsíců před volbami do Poslanecké sněmovny zrušil část volebního zákona kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů.

Benešová verdikt označila za divný. Nelze podle ní vyloučit, že soudci za své rozhodnutí mohli dostat něco přislíbeno. "Soudci jsou jenom lidi, někteří chtějí opakovat mandát," řekla ministryně. Rychetský dnes k její tehdejší reakci řekl, že je velmi špatný signál k veřejnosti, pokud práci soudů kritizuje ministryně spravedlnosti.

"V reakci na dnešní vystoupení Pavla Rychetského bych stejně jako on mohla použít jeho slova, že je ´nepřijatelné´, aby coby předseda Ústavního soudu aktivně vstupoval do politiky," tlumočil dnes ČTK vyjádření Benešové mluvčí ministerstva Vladimír Řepka. Podle ministryně to Rychetský učinil například v rozhovoru se Světlanou Witovskou v ČT.

Podle Benešové také Rychetský předjímal rozhodnutí Ústavního soudu například o volebním zákonu, kde se vyjadřoval v rozhovoru ještě před přijetím nálezu. Nově také podle ní předjímá verdikt Nejvyššího správního soudu v případě možných kárných žalob na nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Rychetský také měnil o 180 stupňů své původní názory na volební zákon, který coby předseda Legislativní rady vlády a senátor odhlasoval, uvedla dnes ministryně spravedlnosti.

Rezignace Pavla Zemana

Rychetský také v posledních dnech uváděl, že lituje odchodu nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Ten jako důvod své rezignace uváděl, že pociťoval v poslední době tlak ministryně Benešové. Řekl, že odrážení tlaku a řešení půtek mu bralo čas a sílu na práci. Rychetský uváděl, že nemá důvod Zemanovi nevěřit.

"Pavel Zeman se velkou mírou zaměřil na konsolidaci a efektivitu celé soustavy státních zastupitelství, je skvělým nejvyšším státním zástupcem a … bude doslova škoda, když v té funkci nevydrží," řekl dnes Rychetský. Na námitku, že mohl být ve své funkci již dlouho, uvedl, že něco jiného je podávat demisi pod tlakem a něco jiného je, když někomu vyprší mandát.

"Ale tlak jednoho ústavního činitele na druhého ústavního činitele, vyhrožování v tomto případě kárnou žalobou… v dějinách této země není jediný případ, že by vůči vrcholnému ústavnímu činiteli bylo jiným ústavním činitelem vyhrožováno kárnou žalobou, to mi připadá úplně absurdní. Ten vztah má být přesně opačný," řekl Rychetský.

Předseda ÚS uvedl, že Pavel Zeman možná mohl údajným tlakům odolat. "Jisté tlaky je povinnost se snažit snášet a vydržet," řekl a připomněl, že v ČR je státní zastupitelství v ústavě včetně nejvyššího státního zástupce zařazeno do moci výkonné.

"Je tedy svým způsobem loutkou v rukou vlády, ten nejvyšší státní zástupce. V Ústavě o nezávislosti nejvyššího státního zástupce není ani slovo. Jediná forma nezávislosti je procesní nezávislost v konkrétních kauzách, jinou formu nezávislosti jim ústavní a právní systém nezaručuje, jsou závislí rozpočtově, personálně i kádrově (na vládě)," řekl Rychetský.

Rusko jako reálná hrozba

Předseda Ústavního soudu poznamenal, že zpochybňování toho, že je pouze jedna vyšetřovací verze výbuchů, vůbec nechápe. Zapojení ruských agentů je podle něj už jasné a jasně se k němu vyjádřily orgány, které k tomu mají všechny informace. Dodal, že takové zpochybňování "přinejmenším poškozuje zájmy České republiky" v Evropské unii nebo NATO. "Škodí nám to," dodal.

Prezident Zeman opakovaně řekl, že podle něj není pouze jedna vyšetřovací verze útoků. Podobně se vyjadřuje i Benešová. Odmítá to ale například premiér Andrej Babiš (ANO), podle něj je jen jedna vyšetřovací verze, a tou je zapojení ruských agentů do výbuchů z roku 2014.

Rychetský nyní podotkl, že Rusko je zemí, která se nikdy nevzdá své minulosti, kdy ovládala střední Evropu. "Vždy bude usilovat o to, aby sem svůj vliv rozšířila a vždycky bude představovat, alespoň v té současné situaci, reálnu hrozbu pro středoevropské země," míní. "Zajímavé je, že realizují ty své choutky i prostřednictvím státních agentů na území naší suverénní země. To považuji za doklad toho, abychom neměli žádné iluze o záměrech a představách Ruské federace ohledně její bývalé vlivové zóny," dodal.