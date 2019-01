Výroky prezidenta Zemana připomínaly výměnný obchod, řekl soudce Baxa

Sněmovní podvýbor pro justici začal dnes projednávat kauzu možného ovlivňování soudců Pražským hradem. Soudce Josef Baxa, jenž byl předsedou Nejvyššího správního soudu, se nechal slyšet, že někdejší výroky prezidenta Miloše Zemana připomínaly výměnný obchod. Šlo o to, jak by měl soud rozhodovat ve věci nejmenování tří vysokoškolských docentů profesory, Baxovi za to měl být nabízen post předsedy Ústavního soudu. Kancléř Vratislav Mynář toto tvrzení odmítá.

Prezidentova slova ohledně výměnného obchodu Baxu podle jeho vyjádření zaskočila, jako přímý nátlak to však neoznačil. Sněmovní podvýbor pro justici začal dnes večer projednávat podezření kolem ovlivňovaní soudců Hradem. Na schůzi dorazili všichni tři pozvaní hosté, prezidentův kancléř Vratislav Mynář, bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa a ústavní soudce Vojtěch Šimíček. Členové podvýboru rozhodli, že jednání bude otevřené veřejnosti. Schůze podvýborů se obvykle konají za zavřenými dveřmi. Na dnešní jednání dorazili i poslanci, kteří nejsou členy podvýboru. Patřili mezi ně například Marek Benda (ODS), Dominik Feri (TOP 09) a Marek Výborný (KDU-ČSL). Sezení vzbudilo i značný zájem médií. Mynář má problém. Láska na něj podal trestní oznámení kvůli tlakům v justici Přečíst článek › Předseda podvýboru Pavel Blažek (ODS) svolal schůzi "s ohledem na závažná vyjádření některých představitelů justice". O tom, že kancléř Mynář opakovaně kontaktoval soudce ve věcech, které se týkají Hradu a prezidenta, psal nedávno týdeník Respekt. Baxa pak v rozhovoru pro Deník N uvedl, že mu Hrad dával opakovaně najevo, jak má jeho soud rozhodnout v některých kauzách. Je ohrožena nezávislost justice? Právě teď na jednání Podvýboru pro justici. Slova JUDr. Baxy o opakovaném nátlaku ze strany prezidenta republiky jsou šokující. pic.twitter.com/Ncj7lJrYda — Marek Výborný (@MarekVyborny) 23. ledna 2019 Prezident Miloš Zeman se následně proti interpretacím kontaktů jako ovlivňování soudců ohradil, doporučení jsou podle něho vyjádřením názoru. V televizi Barrandov Zeman také řekl, že Mynář jednal se soudci z jeho pověření. Ten se však dnes proti Baxovi ohradil. "Ústavní soud je plně obsazen, nechápu, jak by to pan prezident mohl nabízet," uvedl Mynář. Přiznal však, že v zastoupení Zemana hovořil se soudcem Šimíčkem, a to ve věci služebního zákona. O schůzce s kancléřem Mynářem nic nevím, vyvrací ústavní soudce Filip Přečíst článek › Proti slovům soudce Baxy se ohradil na svém twitterovém profilu dnes večer hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Soudce Baxa počínaje dneškem plně opustil pozici nezávislého soudce a dobrovolně se přihlásil do role čistě politické. Bez důkazů očerňuje a ruku v ruce s konkrétními politickými stranami útočí na prezidenta republiky. O jeho nestrannosti už nemůže být řeč. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 23. ledna 2019 Senátor Václav Láska (SEN 21) dnes podal na Mynáře trestní oznámení pro podezření ze zasahování do nezávislosti soudu. Tomu, kdo působí na soudce v úmyslu, aby soudce porušil své povinnosti v řízení před soudem, hrozí podle trestního zákoníku půl roku až tři roky vězení. K ovlivňování soudců Hradem se dnes v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál vyjádřil také předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Podle něj bylo "nepochybně nepřípustné", že pracovník prezidentské kanceláře kontaktoval soudce a snažil se mu "vsugerovat nebo jiným způsobem nastiňovat představu, jak má být rozhodnuto".

Autor: Redakce, ČTK