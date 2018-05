Je cikánka. Výroky Reného Fraňka z ODS o vévodkyni pobuřují politiky i veřejnost

V komentáři na sociální síti označil Meghan Markleovou, novomanželku britského prince Harryho, za cikánku. Už dříve upoutal komentářem ke snímku, na němž si podávají ruku člověk bílé a tmavé pleti. „Lidé si podávají ruku jinak. Zde ale podává ruku člověku jiný živočišný druh.“

Svými kontroverzními názory a výroky často s rasistickým podtextem je René Franěk na Nymbursku známý. Téměř už ve stejně míře, jako že je ředitelem chlebské zoo a předsedou místního sdružení ODS v Chlebích.

Jeho poslední výrok o vévodkyni ze Sussexu vyvolal bouři reakcí. Sám Franěk přitom na dotazy médií neodpovídá a dále svoji poznámku na sociální síti nekomentuje. Konkrétní není ani jeho stranický kolega a předseda místního sdružení v Nymburce Zdeněk Vocásek. „Bude se tím zabývat pan Skopeček jako předseda oblastního výboru a výroky pana Fraňka budou jedním z bodů na jednání oblastní rady 30. května. Já osobně k tomu svoje stanovisko sdělovat nebudu,“ řekl Deníku Vocásek.

Na nevybíravý komentář však reagoval předseda ODS Petr Fiala, který v médiích vyzval Fraňka, aby se omluvil. V opačném případě podle jeho slov už dále Franěk nemůže být členem ODS.

Člen ODS, kandidát do Evropského parlamentu a ředitel ZOO Chleby, kterého nedávno tak vychvaloval Václav mladší…

*já se asi v @ODScz už nedivim ničemu pic.twitter.com/xWcPVertWi — Jan Povysil (@JanPovysil) 19. května 2018

Požádali jsme o reakci nymburské politiky. Lídr vznikajícího sdružení nezávislých kandidátů Nymburk s klidem a předchozí starosta Tomáš Mach si i nadále Fraňka jako člověka váží. „Dokázal vybudovat v rámci kraje něco úžasného, je to jediná zoo svého druhu. S jeho výroky nesouhlasím, on je neřízená střela. Ale jako člověka ho mám rád,“ řekl Mach.

Mnohem zásadněji reagoval současný starosta Pavel Fojtík. „Otřesné, otřesné, otřesné… Bohužel je všeobecně svými výroky známý, a ty se často netýkají jen rasových otázek, on nedůstojně mluví i o ženách. Jsou to výroky naprosto za hranou, nedůstojné ředitele zoologické zahrady,“ uvedl Fojtík.

Poprvé budou na podzim v Nymburce kandidovat i Piráti a jejich lídr Petr Procházka by výroky Reného Fraňka nespojoval s celou ODS. „Osobně tyto výroky považuji za nešťastné, ale nemyslím si, že by to byl obrázek celé ODS. Přivítal jsem reakci jejich předsedy pana Fialy, který se od zmíněného výroku distancoval,“ konstatoval Procházka.

Diskuse pokračuje i na profilu Reného Fraňka na facebooku. Někteří je označují za rasistické a xenofobní a uvádí, že v některých jiných zemích by už byl člověk za podobný výrok policejně stíhán. Takto reaguje Pavel Lazar. „Ve Velké Británii by byl pan Franěk okamžitě stíhán policii. Pan Fiala by měl místo tlachání jít na policii a podat trestní oznámení. Jsem šéfredaktor britské televizní společnosti a garantuji vám, že pokud tak neučiní nikdo jiný, pak náš právník v Praze rozhodně ano,“ píše Lazar.

Policisté na Nymbursku zatím žádnou reakci na Fraňkovy výroky nezaznamenali. „Dosud v souvislosti s výrokem, o kterém hovoříte, nebylo na Nymbursku podáno žádné trestní oznámení ani událost neevidujeme,“ řekla policejní mluvčí Petra Potočná.

Řada lidí na Fraňkově profilu však jeho výrok hájí a oponenty považuje za „pokrytce“ či „slušňáky“. Za Fraňka se postavil i další člen ODS Josef Provazník. „Renému jsem psal, aby se neomlouval. Normální by bylo, aby se Fiala za svého stranického kolegu postavil a vyříkal si to s ním případně v soukromí,“ píše Provazník. Na to reaguje Pavel Sycha. „Co je normálního na tom, aby se Fiala postavil za svého stranického kolegu? Vy jste nějaká sekta? Reakce pana předsedy potvrzuje, že pan předseda neshledává vyjadřování pana Fraňka za vhodné. A já jsem za to rád,“ píše Sycha.

Jméno Reného Fraňka se objevilo v médiích už před několika dny. To jej rovněž na sociální síti pochválil Václav Klaus junior za to, že vybudoval zoo bez pomocí dotací. Jenže se ukázalo, že to není pravda. Na různé části projektu získával Franěk peníze například od kraje.

René Franěk (ODS) ještě jednou. Tito lidé by skutečně neměli o politiku ani zavadit, vždyť je to jak z Německa 30. let minulého století. Ostuda- a nejen jeho, ale i celé strany pic.twitter.com/NH4L1arQyh — Karel Paták (@KarelPatak1) 21. května 2018

Kdo je René Franěk:

- zakladatel jediné soukromé zoo v kraji ve Chlebích

- vyhlášený kontroverzními výroky o ženách i otázkách rasového původu lidí

- předseda místního sdružení ODS Chleby

- člen oblastního sdružení ODS Nymburk