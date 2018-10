Výsledek v Praze beru na sebe, komentoval volby Andrej Babiš

Premiér Andrej Babiš vyjádřil spokojenost s průběžnými výsledky voleb. “Před čtyřmi roky jsme vyhráli v devíti městech, teď to vypadá na jedenáct, posílíme i v okresech, děkuji všem, kdo nám dali hlasy,” uvedl Babiš.

Ze začátku prohlásil, že vládní hnutí vedlo pozitivní kampaň na rozdíl od politických soupeřů. „Jsem přesvědčen, že hnutí ANO mění naši zemi k lepšímu. Sleduju různé názory politologů o levici a pravici. Pan předseda ODS Petr Fiala tvrdí, že jsme levicová strana. Není to pravda,“ zlobil se Babiš.

„Jsme tady pro všechny, realizovali jsme pravicové věci. Dělal jsem maximum pro naše důchodce. Babičky mi píšou, že můžou cestovat za svými rodinami, mám sociální cítění,“ dodal předseda vlády na tiskové konferenci.

Přiznal ale, že v Praze se to tentokrát asi příliš nepovede, nevyloučil ani odchod do opozice.

“Celkově to ale bude úspěch a to, jak to dopadne v hlavním městě, beru na sebe. Pan Stuchlík bude pracovat v zastupitelstvu a bude Praze pomáhat,” řekl Babiš na dotaz Deníku.

Žádný vliv na fungování koalice

Odmítl zároveň, že by prohra ČSSD měla mít nějaký vliv na fungování koalice, naopak několikrát pochválil spolupráci s šéfem sociálních demokratů Janem Hamáčkem. “Sociální demokrati by panu Hamáčkovi měli poděkovat, že je zachránil, jen ve vládě mohou prosazovat svůj program, v opozici by to mohli akorát tak říkat do zdi,” zdůraznil Babiš.

Nepočítá s tím, že by kandidáti ANO uspěli v druhém kole senátních voleb. Do něj se dostalo 12 zástupců ANO. “Tam funguje princip všichni proti ANO, budu vděčný i za jednoho či dva senátory,” řekl Babiš.

Věří, že tentokrát zastupitelé ANO zvládnou roli lídrů koalic a neskončí to debaklem jako v minulém období v Liberci nebo Karlových Varech.