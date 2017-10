Výsledek voleb je oficiální. Babiš a Faltýnek mají novou imunitu

Paprsky dálnic od Prahy směrem do regionů nebudou do budoucna stačit. Už nyní je třeba přemýšlet o rychlých spojkách mezi krajskými městy, které by postupně dotvořily okruh kolem České republiky. Na silniční konferenci v Brně to řekl šéf Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa.