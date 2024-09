/ANALÝZA/ Povodňové krajské volby a první kolo senátních jsou minulostí. Aktuální situace se odrazila i v účasti, která dosáhla necelých 33 procent, tedy o pět procent méně než před čtyřmi lety. Klání bez kampaně vyhrálo hnutí ANO. Zvítězilo v deseti krajích jako před čtyřmi lety, ale získalo o 237 tisíc hlasů víc. Uspělo i v senátních volbách, kdy do druhého kola postoupilo jednadvacet jeho kandidátů, Jana Mračková Vildumetzová a Martin Bednář už byli zvoleni senátory. Výsledky naznačily, jak se vyvíjí voličská nálada. Pětikoaliční vládě nakloněna není. Pojďme si shrnout, co lidé politikům vzkázali.

1. Babišova vítězná vlna

Hnutí ANO vsadilo na celostátní kampaň, stejně jako v evropských pojalo krajské volby jako referendum o vládě Petra Fialy. Tato taktika mu vyšla. Kromě Jihočeského, Jihomoravského a Libereckého kraje vyhrálo skoro všude o parník a má šanci získat hejtmana, byť vyjednávání budou všude náročná. Nepůjde v nich jenom o konkrétní koalici, ale také o celostátní politiku. Šéf ANO Andrej Babiš z výsledků logicky vyvozuje závěr, že je to předehra sněmovních voleb v příštím roce.

Skladba krajských rad může napovědět, zda bude pětikoalice pokračovat v dosavadní antibabišovské rétorice, nebo se začnou obrušovat hrany minimálně mezi ODS a ANO. Andrej Babiš očekává zisk pěti hejtmanství.

Výrazný zásek si připsal první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček, jehož voliči ve Středočeském kraji lidé vykroužkovali z posledního na první místo. Hnutí ANO převálcovalo pravici též v Plzeňském kraji, který byl vždy baštou ODS a TOP 09.

close info Zdroj: Deník/Zbyněk Pecák zoom_in Ano

2. ODS a Spolu oslabily

Vládní trojkoalice ztratila hlasy i mandáty. Úspěch si připsala jen v Jihomoravském kraji, kde zvítězila díky populárnímu lidoveckému hejtmanovi Janu Grolichovi (dostal nejvíc preferenčních hlasů – 46 tisíc). Pro něj je to ovšem Pyrrhův vavřínový věnec, neboť bude čelit značnému tlaku, aby se ucházel o post předsedy KDU-ČSL. Naopak o energii přišel Jiří Čunek, který sice v prvním kole obhájil senátorský mandát, avšak v krajském klání neuspěl.

Lídr Spolu a předseda ODS Petr Fiala volby zhodnotil slovy, že to není úspěch ani neúspěch, byť sám očekával lepší skóre. Pro premiéra jde o těžkou ránu, neboť největší hvězdou ODS se stal jihočeský hejtman Martin Kuba, který dlouhodobě odmítá koncept trojbloku ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Jeho pozice se upevnila nejen v kraji a v ODS, ale i v očích Andreje Babiše, který přispěchal se sdělením, že Kuba by měl v čele ODS vystřídat Fialu. A to přesto, že právě v Kubově kraji občanští demokraté minule složili radu bez hnutí ANO a totéž udělají i letos.

close info Zdroj: Deník/Martin Divíšek zoom_in Petr Fiala vystoupil 21. září v Praze na tiskové konferenci po sečtení výsledků krajských voleb.

Naopak ve Středočeském kraji by možná lídr ANO Tomáš Helebrant přenechal hejtmanský post Janu Skopečkovi z ODS. Z této rány by ale Petr Fiala krvácel hodně dlouho. „Obecně platí, že koalice s hnutím ANO nepreferujeme,“ řekl po skončení voleb.

3. STAN na svém. Krach Pirátů

Rakušanovo hnutí STAN získalo zhruba stejný počet mandátů jako před čtyřmi lety. Martin Půta a jeho Starostové pro Liberecký kraj opětovně zvítězili v Libereckém kraji a bude zajímavé sledovat, zda urychleně utvoří koalici se Spolu. Dohromady by měli 25 křesel z pětačtyřiceti.

Překážkou skládání koalic na vládním půdorysu je dramatický propad Pirátů. Celorepublikově získali 3,57 procenta hlasů a tři mandáty. Před čtyřmi lety jich měli 91. Vedení strany už dalo svá místa k dispozici a po debaklu v evropských volbách je téměř nemyslitelné, aby Ivan Bartoš zůstal pirátským předsedou.

Premiér Petr Fiala sice tvrdí, že na vládní politiku to nebude mít žádný vliv, ale není to tak úplně pravda. Pokud Ivan Bartoš zůstane vicepremiérem a ministrem pro místní rozvoj s cejchem politického otce zbabrané digitalizace stavebního řízení, část ODS bude hrubě nespokojena. Bude žádat aspoň jednu rituální oběť za prohrané volby. A nepochybně velká část členů pirátské strany bude trvat na odchodu z pětikoaliční vlády. Pro Ivana Bartoše budou příští týdny osudové.

4. Okamurova SPD posílila, Přísaha propadla

Zatímco novým uskupením se příliš nedařilo, kandidáti za SPD uspěli ve dvanácti krajích a získali o šest mandátů víc než před čtyřmi lety. Mají šanci dostat se do vedení dvou krajů, ale nevypadá to, že by je to posunulo do role uchazeče o vládního partnera hnutí ANO. Zvláště v situaci, kdy Andrej Babiš a Karel Havlíček stále víc preferují spolupráci s nefialovským křídlem ODS.

Nevedlo se hnutí Přísaha, kde zabodoval jen její předseda Robert Šlachta, a to nikoliv v krajských, ale v senátních volbách. Postoupil do druhého kola. Nebude mít ani jednoho krajského zastupitele.

5. Levice příštipkaří

Největším úspěchem je senátorské křeslo pro sociálního demokrata Petra Víchu, starostu zatopeného Bohumína. Získal 58 procent hlasů. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (SOCDEM) se sice musel sklonit před vítězným hnutím ANO s lídrem Dušanem Salfickým, ale i tak si může svoji pozici udržet.

Koalice Stačilo! s dominantní KSČM přeskočila pětiprocentní hranici ve dvanácti krajích, přičemž v libereckém regionu zůstala těsně pod ní. A to o osm lístků. Lídryně Kateřina Konečná už ohlásila, že bude žádat přepočítání hlasů. Do druhého senátního kola také postoupil kandidát KSČM Jaroslav Komínek v Chomutově. Zdá se ovšem, že hnutí ANO bude do budoucna daleko víc sázet na pragmatiky z ODS než na ideology z KSČM.