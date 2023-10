Koaliční vláda Petra Fialy (ODS) podvedla a zradila všechny obyvatele, musí skončit co nejdřív, řekl předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš v úvodu dnešního sněmovního jednání o návrhu na vyslovení nedůvěry kabinetu. Babiš vinil vládu z arogance, papalášství a z neschopnosti. Fiala by měl vystoupit po něm.

Schůze Sněmovny svolaná z podnětu opozičního hnutí ANO k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě, 17. října 2023, Praha. Zleva místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a premiér Petr Fiala (ODS), vpravo hovoří předseda hnutí ANO Andrej Babiš. | Foto: ČTK/Říhová Michaela

Fialův vládní tým je podle Babiše „opravdu špatný“ a její skóre katastrofální. „Netušil jsem, jak moc jste schopní zničit život našich občanů, ničit naši zemi a ničit práci naší vlády,“ řekl bývalý ministerský předseda Babiš.

Svolání schůze k hlasování o vyslovení nedůvěry vládě podnítilo opoziční ANO. Zástupci hnutí považují za nepřijatelné, aby ministrem vnitra zůstal předseda STAN Vít Rakušan. Babiš uvedl, že korupční kauza Dozimetr byla poslední kapkou. „Hlavním a nejdůležitějším důvodem je fakt, že premiér Fiala a celá vláda podvedla a zradila nejen své voliče, ale všechny občany. Ničí naši zemi, životy našich lidí… Proto tato vláda musí skončit co nejdřív,“ prohlásil lídr ANO.

Při kritice Fialova kabinetu mluvil o porušování slibů o zvyšování daní o osekávání důchodů, rozdělování trafik, nezvládnuté migraci, inflaci či o propadu reálných mezd. „To je výsledek vaší práce. Žádná vláda to nedělá tak špatně jako vy," řekl předseda ANO. Z „Fialovy drahoty“ se podle něho stala „Fialova chudoba“.

Opozice nemá dost hlasů

Aby kabinet padl, pro vyslovení nedůvěry by muselo aktivně hlasovat nejméně 101 poslanců, tedy nadpoloviční většina všech zákonodárců dolní komory. Opozice ke svržení kabinetu dostatečný počet hlasů nemá. Někteří opoziční poslanci se navíc z celého dnešního jednacího dne omluvili. Další opoziční i koaliční poslanci se omlouvali pouze na část dne, stejně jako někteří ministři. Omluvil se i nezařazený poslanec Ivo Vondrák, který byl původně zvolen za hnutí ANO.

Do běžné debaty se aktuálně hlásí pět desítek poslanců. Před nimi by ale měli vstupovat řečníci s přednostním právem včetně členů kabinetu. Nynější jednací den by měl končit podle dohod širšího vedení Sněmovny v 02:00. Jednání k nedůvěře by pak mělo pokračovat od středečních 09:00. Kdy se Sněmovna dostane k samotnému hlasování, není jasné.