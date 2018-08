Výstavy i koncerty. Česko si připomene srpnovou okupaci z roku 1968

Vystavením cyklu Invaze 68 fotografa Josefa Koudelky Národní galerie v Praze připomene 50. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Výstava začne ve Veletržním paláci přesně ve výroční den 21. srpna, do kterého se před 50 lety lidé budili zvukem tanků v ulicích. Události, které na dlouhých 20 let ovlivnily osudy celé země, si připomenou i další kulturní instituce.

Národní muzeum, jehož fasáda i po generální rekonstrukci ponese stopy střel okupantů, chystá videomapping. Připravuje ho ve spolupráci s Českých rozhlasem. „Dohodli jsme se před rokem s mnoha institucemi, že uděláme společný program - s Národním muzeem, s Národním filmovým archivem, s Ústavem pro studium totalitních režimů, s Ústavem soudobých dějin AV a s pražským magistrátem. Centrum bude v Českém rozhlase, kde budeme dělat od 20. srpna od večera třináctihodinový speciál, který připomene okupaci minutu po minutě,“ řekl ČTK šéfredaktor Radiožurnálu Ondřej Suchan. ČTĚTE TAKÉ: Před 50 lety vznikl dopis 99 pragováků, považovaný za jeden ze "zvacích" Asi třicítka redaktorů bude v terénu na místech, kde se děly tehdejší události po celé republice, zapojeni jsou i zahraniční zpravodajové. Druhý den bude na budově rozhlasu odhalena nová pamětní deska, protože se nedávno zjistila jména dalších dvou lidí, kteří zemřeli v okolí Českého rozhlasu. Program vyvrcholí večerním koncertem na Václavském náměstí, na kterém zazpívá mimo jiné Marta Kubišová. Jedním z dnes nejznámějších dokumentů o okupaci je Koudelkův soubor Invaze 68. Přestože se nikdy předtím reportáží nezabýval, jeho snímky pořízené během dramatických srpnových dnů se staly symbolem národní tragédie, ale i symbolem jakéhokoli vojenského útlaku a boje za svobodu. Soubor dnes patří ke klasickým dílům poválečné reportážní fotografie. Koudelkovy fotografie doplní archivní záběry Jana Němce. ČTĚTE TAKÉ: Pětina Čechů neví, kdy vzniklo Československo. Pro mladé je historie zbytečnost Už od soboty 4. srpna bude na Staroměstské radnici otevřená výstava Sovětská invaze - srpen 1968. Na 190 fotografiích ukáže očima více než 40 fotografů přelomové okamžiky československých dějin od srpna 1968 do jara 1969. Začne invazí 21. srpna v Praze, Liberci, Brně i Bratislavě, ukáže okupační stávky studentů v listopadu 1968, události po sebeupálení Jana Palacha v lednu 1969 a bouřlivé oslavy vítězství v hokeji nad Sovětským svazem 28. března 1969. Výstavu připravila fotografka Dana Kyndrová, která se mimo jiné po roce 1989 soustavně věnovala dokumentaci odchodu sovětských vojsk z Československa. ČTĚTE TAKÉ: Před 50 lety se v Čierné nad Tisou sešel Brežněv s Dubčekem. Pak přišel vpád Festival s názvem Kolik stojí svoboda? připomene srpnové události v Plzni. Bude se konat od 10. do 21. srpna a na programu má divadlo, koncerty, besedy s pamětníky i filmy. Soubor Spitfire Company uvede oceňované představení Antiwords, jež je ovlivněné dílem Václava Havla. Divadlo Líšeň připravuje jevištní reportáž Putin lyžuje, která zpracovává téma nástupu Vladimira Putina k moci, a Divadlo Continuo uvede inscenaci Poledne. Inspirací k ní divadelníkům byla stejnojmenná kniha Natalie Gorbaněvské, jedné z účastníků protestu proti okupaci Československa přímo na Rudém náměstí v Moskvě. Součástí festivalu budou i koncerty písničkářů Vladimíra Merty, Jaroslava Hutky, Bohdana Mikoláška či Jana Kryla, bratra Karla Kryla. ČTĚTE TAKÉ: Rudolf Medek: bojovník za Československo a odkaz legií

Autor: ČTK